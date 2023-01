Sabri Lamouchi riparte dalla Championship. L'ex centrocampista di Parma, Inter e Genoa è il nuovo allenatore del Cardiff. Lo ha annunciato il club gallese, specificando anche che Lamouchi sarà assistito da Sol Bamba, con cui ha già lavorato nella Nazionale della Costa d'Avorio.

#CardiffCity is very pleased to announce the appointment of Sabri Lamouchi as First Team Manager.#CityAsOne

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) January 27, 2023