ufficiale Lione, colpo per la corsia laterale. Arriva lo svincolato Maitland-Niles

Il Lione piazza un colpo sull'esterno. La società francese ha infatti annunciato attraverso un comunicato diramato sul priori portale ufficiale l'acquisto dello svincolato Ainsley Maitland-Niles. Un acquisto di esperienza e di qualità per la formazione rossoblu che ingaggia il giocatore inglese per le prossime quattro stagioni. Il suo contratto andrà quindi in scadenza nel 2027. Seconda esperienza all'estero per il ragazzo dopo i sei mesi passati con la maglia della Roma.

Lo svincolo dopo l'Arsenal

Innesto a parametro zero per l'OL. Maitland-Niles infatti è andato in scadenza di contratto dopo la sua esperienza con la maglia dell'Arsenal. Nella passata stagione il prestito al Southampton dove ha collezionato 26 presenze fra le varie competizioni.