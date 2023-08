ufficiale Nottingham Forest, arriva dal Chelsea il promettente Andrey Santos

Il Nottingham Forest si rinforza con l'arrivo di Andrey Santos, proveniente dal Chelsea.

19 anni, il centrocampista brasiliano arriva con la formula del prestito fino al termine della stagione. Santos è arrivato al Chelsea a gennaio ma non ha mai giocato un solo minuto con i blues. In questo inizio di stagione il giocatore è stato convocato da Mauricio Pochettino per la sfida inaugurale contro il Liverpool, restando però in panchina. "Sono emozionato e felice di essere qui. So che il Forest è un grande club, che gioca un buon calcio e che ha dei buoni giocatori. È sempre stato un sogno per me giocare in Premier League".