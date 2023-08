ufficiale Payet vola in Brasile: il Vasco da Gama annuncia un pre-accordo con l'ex OM

A luglio scorso Dimitri Payet annunciò in lacrime il suo addio all'Olympique Marsiglia, un anno prima della scadenza del suo contratto, per volere soprattutto della società. Il fantasista francese, a 36 anni, ha dovuto trovare così un'altra sistemazione. E l'ha trovata molto, molto lontano dalla Francia.

L'ex nazionale vola addirittura in Brasile, al Vasco da Gama. I Bacalhau, attualmente impegnati in campionato nella lotta per non retrocedere, hanno annunciato oggi un pre-accordo con l'ex West Ham, facendo sapere che nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà alle visite mediche a Rio de Janeiro.