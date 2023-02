Gareth Ainsworth è il nuovo allenatore del QPR. L'ex centrocampista, classe 1973, lascia dopo oltre dieci anni la panchina del Wycombe e firma un contratto di tre anni e mezzo con il club in cui ha giocato dal 2003 a 2010 (collezionando 152 presenze) e che ha allenato ad interim nel 2008-09.

👔 Returning as our new head coach.

Welcome (back), 𝗚𝗮𝗿𝗲𝘁𝗵 𝗔𝗶𝗻𝘀𝘄𝗼𝗿𝘁𝗵! 🙌#QPR | #WildThing

— QPR FC (@QPR) February 21, 2023