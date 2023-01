ufficiale Sfuma un obiettivo di Inter e Fiorentina. Medina firma col Lens fino al 2026

Seguito da Fiorentina e Inter per rinforzare i rispettivi reparti difensivi Facundo Medina continuerà la sua avventura con il Lens in Francia. Il difensore centrale classe '99 ha infatti firmato con il club francese un rinnovo di contratto fino al 2026. Una mossa che potrebbe essere vista anche in chiave di mercato con il Lens che ora potrebbe spuntare una cifra più alta in caso di cessione dell'argentino.