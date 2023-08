ufficiale Sheffield Utd, ecco il sostituto di Berge. Dal Lommel arriva Vini Souza

vedi letture

Nuovo acquisto per lo Sheffield United. Poco dopo aver ufficializzato la cessione di Sander Berge al Burnley, il club inglese ha annunciato l'arrivo di Vinicius de Souza Costa, centrocampista brasiliano classe 1999 proveniente dal Lommel. Ha firmato un contratto quadriennale ed è costato circa 12 milioni.

Il comunicato

Il 24enne diventa il quinto acquisto per la squadra di Paul Heckingbottom e aumenterà le opzioni all'interno della rosa dei Blades dopo aver giocato 37 volte ne LaLiga la scorsa stagione in prestito all'Espanyol.

Heckingbottom ha commentato: "Vini è atletico, cura la fase difensiva del gioco ed è competitivo. Sappiamo che sta diventando un buon giocatore e sa quale ruolo vogliamo che svolga per noi. Lo conosciamo da molto tempo, l'ho visto per la prima volta durante lo scorso periodo natalizio e abbiamo iniziato a discuterne. Sono felice che siamo riusciti a prenderlo a titolo definitivo, pensavamo che sarebbe stato possibile solo in prestito, ma pensiamo che sarà davvero importante per noi in questa stagione e in futuro. C'è stato un duro lavoro per portarlo a Bramall Lane e penso che sia per questo che abbia scelto noi rispetto ad altre opzioni".

Nato a Rio de Janeiro, Vinícius ha iniziato la sua carriera nel suo Paese natale, con il Flamengo, prima di passare al Lommel SK nel 2020.

Ha trascorso una stagione in prestito nel Mechelen (2021/22) prima di passare in Spagna all'Espanyol, dove ha impressionato la scorsa stagione.

Vinícius ha commentato: "Sono molto felice di essere qui. Voglio ringraziare tutti per aver reso possibile tutto questo. L'allenatore mi ha inviato messaggi di supporto, sono molto felice, è il mio sogno giocare in Premier League".

Vinícius si unisce ad Anis Slimane, Yasser Larouci, Benie Traore e Auston Trusty e sarà a disposizione per la sfida contro il Crystal Palace questo fine settimana.