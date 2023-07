ufficiale Si interrompe il rapporto di consulenza di Sami Khedira con lo Stoccarda

vedi letture

Sami Khedira si prepara a cominciare una nuova fase della sua carriera, lontano da Stoccarda. L'ex centrocampista della Juventus, che si è ritirato nel 2021, era stato ingaggiato come consulente di mercato della squadra della città dove è nato e cresciuto calcisticamente. Un accordo valido per una stagione, che termina oggi di comune accordo.

Le parole di Khedira

"Quando Alex Wehrle mi ha chiesto di aiutare lui e lo Stoccarda per un anno, non ho dovuto pensarci molto perché per me era semplicemente una questione d'onore, di cuore. La stagione non è stato facile, è stato un anno molto intenso, ma penso che abbiamo creato condizioni molto buone e una struttura importante. Sono grato per questa collaborazione e per la fiducia che è stata riposta in me. Chi mi conosce bene sa quanto significhi. Auguro allo Stoccarda i migliori successi".