Il fratello di Khedira sceglie la Tunisia. Ufficiale il cambio di nazionalità
Rinforzo per la nazionale tunisina in vista dei Mondiali in Nord America: le Aquile di Cartagine avranno tra le proprie fila Rani Khedira, fratello dell'ex juventino Sami. Il sito ufficiale della FIFA ha pubblicato la lista dei giocatori che hanno deciso di fare lo switch da una nazione all'altra e tra essi c'è anche il centrocampista dell'Un ion Berlino.
Nato a Stoccarda il 27 gennaio 1994, Khedira ha rappresentato le nazionali giovanili tedesche fino all'Under 19, senza mai essere chiamato dalla selezione maggiore. In questa stagione ha raccolto 26 presenze, segnando 5 reti.
