ufficiale Tolosa, rinnovo fino 2028 per il gioiellino Guillaume Restes

vedi letture

Di Guillaume Restes abbiamo già scritto, definendolo come il 'nuovo Lafont' e oggi il Tolosa ha confermato di credere ciecamente nel proprio estremo difensore. Rinnovo di cinque anni per il portiere 18enne, già 10 presenze in Ligue in questa stagione: "2011. Questa è la data in cui è iniziata la storia d'amore tra Guillaume Restes e il Toulouse Football Club. Nato nella nostra Città Rosa e proveniente dall'FC Toulouse Montaudran, Guillaume ha scalato le fila di tutte le categorie delle nostre squadre giovanili fino a farsi strada nella nostra prima squadra.

Promettente, sereno e ambizioso, Guillaume continuerà l'avventura con la squadra di una vita: il Toulouse Football Club. Dal suo arrivo al Club e all'interno del nostro gruppo professionistico, nel 2021, il nostro Pitchoun non ha mai smesso di progredire e di stupire. Accompagnato da Carles Martinez Novell, dal suo intero staff tecnico compresa la presenza di Éric Allibert, preparatore dei portieri, Guillaume potrà continuare la sua fulminea ascesa sotto i nostri colori.

Il Toulouse Football Club è ora orgoglioso di poter continuare la sua avventura con Guillaume al suo fianco, convinto e convinto che il suo cammino sarà ancora profondamente associato a quello del nostro Club".