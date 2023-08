ufficiale Tottenham, altro prestito per Rodon: il difensore riparte dal Leeds in Championship

vedi letture

Altro giro, altro prestito per Joe Rodon. Il difensore del Tottenahm, dopo l'esperienza poco convincente in Ligue 1 con la maglia del Rennes (solo 16 presenze in campionato), stavolta riparte dall'Inghilterra, ma da una categoria inferiore: è un nuovo calciatore del Leeds United.

Ad annunciarlo è lo stesso club inglese con un comunicato ufficiale. Il centrale classe '97, acquistato dagli Spurs nell'estate del 2020, era stato inserito da Postecoglou nella lista dei calciatori fuori dal progetto. L'ex Swansea scende dunque in Championship per provare a rilanciare la sua carriera.