ufficiale Tottenham, Rodon ceduto al Rennes in prestito con diritto di riscatto

Innesto in difesa per il Rennes. Il club francese ha infatti annunciato l'arrivo di Joe Rodon per la prossima stagione. Come riporta il sito ufficiale dei rossoneri, il calciatore gallese arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto.