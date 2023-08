ufficiale Un nuovo attaccante per il Feyenoord. Ecco il giapponese Ayase Ueda

Colpo importante per il Feyenoord, che ha trovato subito il sostituto di Danilo, l'attaccante brasiliano passato ai Rangers negli scorsi giorni. Il club olandese si è assicurato le prestazioni di Ayase Ueda, bomber del Cercle Brugge. Il costo dell'operazione è di circa nove milioni più tre di bonus, il giocatore ha firmato un contratto di cinque stagioni.

Stagione da incorniciare in Belgio

Nato a Mito il 28 agosto 1998, Ueda è arrivato in Europa un anno fa: il Cercle Brugge lo prelevò per poco più di un milione dal Kashima Antlers ed è stato ripagato con un rendimento superiore alle attese: 22 reti e 2 assist in 40 partite, playoff compresi. Ueda, che ha anche totalizzato 15 presenze con la Nazionale nipponica (1 gol), adesso è pronto per cominciare una nuova avventura.