Eredivisie, un super Ueda trascina il Feyenoord: 3-1 al Groningen e secondo posto blindato
Il Feyenoord continua la sua corsa nelle zone alte dell’Eredivisie superando 3-1 il Groningen allo Stadion Feijenoord. Protagonista assoluto della serata è stato Ayase Ueda, autore di una doppietta che consente alla squadra allenata da Robin van Persie di restare saldamente al secondo posto.
La partita si sblocca dopo appena undici minuti con il vantaggio degli ospiti: Jordan Bos trova un gran gol dalla distanza su assist di Luciano Valente. La reazione del Feyenoord è immediata: pochi minuti più tardi Bos viene atterrato in area da Etienne Vaessen e Ueda trasforma il calcio di rigore al 22’, riportando il match in equilibrio.
Prima dell’intervallo il Groningen prova a reagire, ma il portiere Timon Wellenreuther si oppone con un ottimo intervento su Younes Taha. Nella ripresa il Feyenoord prende il controllo e completa la rimonta: al 67’ Ueda firma la sua doppietta personale con un preciso tiro rasoterra dalla distanza, su assist di Oussama Targhalline. Nel finale, all’86’, Thom van Bergen accorcia le distanze per il Groningen, ma è troppo tardi per riaprire la gara. Nonostante un maggiore possesso palla (52,4%), gli ospiti hanno creato poco, con appena due tiri nello specchio. Il Feyenoord, invece, si è mostrato più concreto con quattro conclusioni pericolose su dieci tentativi.
Con questa doppietta, Ueda sale a 25 gol in campionato, confermandosi capocannoniere dell’Eredivisie. Nel prossimo turno il Feyenoord farà visita al Fortuna Sittard, mentre il Groningen affronterà l’Excelsior Rotterdam.