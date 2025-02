Ufficiale Valencia, rinnovo per il talento Gasiorowski: "Sono felice ma è appena l'inizio"

vedi letture

Yarek Gasiorowski ha prolungato il suo contratto con il Valencia fino al 30 giugno 2027. Il difensore, classe 2005, ha debuttato in prima squadra il 7 ottobre 2023 contro il Maiorca e da allora ha maturato esperienza (34 presenze complessive), diventando uno dei talenti presenti e futuri del calcio spagnolo.

A livello internazionale è uno dei giocatori più importanti delle categorie inferiori della Nazionale spagnola. Lo scorso luglio è stato uno degli elementi chiave nella vittoria del Campionato Europeo Under 19 ed è stato anche inserito nell'undici ideale della competizione. "Sono molto felice di rinnovare il mio contratto con il Valencia CF per un altro anno. È un segno di affetto e del lavoro che ho svolto qui al Club", ha dichiarato il ragazzo.

"È stato molto difficile, ma ho ottenuto ciò che desideravo tanto. È tempo di continuare a lavorare, il percorso è appena iniziato. Ho sempre preso tutto con calma, ho attraversato delle fasi, finché non ho avuto l'opportunità di giocare per la prima squadra. Ho iniziato come centrocampista centrale, ho giocato in quel ruolo per un anno e poi sono passato a terzino sinistro. Alla fine mi hanno convertito in difensore centrale".

L'avventura in prima squadra: "È uno spogliatoio davvero fantastico. I miei compagni di squadra si sono congratulati con me e sono grato. Non abbiamo altro a cui pensare se non al raggiungimento dell'obiettivo della salvezza. I tifosi ci dimostrano vicinanza ogni fine settimana e sono sempre pronti a rendere la vita molto difficile ai nostri avversari. Insieme raggiungeremo l’obiettivo".