La Roma attende ancora offerte per Angelino: può farsi vivo l'Atletico. E l'Arabia non molla

vedi letture

La Roma continua ad ascoltare offerte per Angelino. Dopo il tentativo da parte del Sunderland di Florent Ghisolfi, che cercherà di presentare a Trigoria un'offerta congrua al valore del terzino sinistro, potrebbe farsi vivo nelle prossime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Atletico Madrid. Inoltre l'ex Manchester City resta un osservato speciale in Arabia Saudita, anche dopo che l'Al-Hilal ha puntato su Theo Hernandez.

I giallorossi hanno bisogno di perfezionare una cessione entro il 30 giugno per esigenze di bilancio. L'avventura di Gian Piero Gasperini nella Capitale dunque non può ancora decollare, ma ci sono tutte le possibilità per cui questo avvenga in futuro. Resta in stand-by la trattativa per Wesley del Flamengo, che ha dichiarato di volersi concentrare sul Mondiale per Club, nonostante sia a conoscenza dell'apprezzamento della società dei Friedkin e della Juventus.