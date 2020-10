West Ham, ecco il sostituto di Felipe Anderson: fatta per Benrahma, al Brentford 30 milioni

Il West Ham ha chiuso per l'acquisto dal Brentford dell'attaccante Said Benrahma. Il giocatore algerino, 25 anni, è tornato oggi in Inghilterra dopo gli impegni della sua Nazionale e dovrebbe sostenere domani le visite mediche. Il trasferimento dovrà essere effettuato prima di venerdì, ultimo giorno per effettuare operazioni tra club inglesi. Benrahma sostituirà Felipe Anderson nell'organico di David Moyes e costerà circa 30 milioni. Lo riporta BBC News.