European Golden Girl, le dieci candidate: ci sono Galli e Gallo a rappresentare l'Italia

Nella giornata di ieri è stata pubblicata la lista delle dieci candidate all’European Golden Girl 2026, il premio che ormai da quattro anni premia la migliore giocatrice Under 21 che milita in un club europeo e che negli anni scorsi ha visto trionfare Linda Caicedo, Vicky lopez, Michelle Agyemang e Jule Brand. Ricordiamo che per questa edizione le candidate devono essere nate a partire dal primo gennaio 2026.

Da Beney a Serrajordi, le candidate

Le candidate, in rigoroso ordine alfabetico, sono: Iman Beney, svizzera classe 2006 in forza al Manchester City; Veerle Buurman, olandese del Chelsea classe 2006; Giulia Galli, attaccante italiana classe 2008 che in estate è passata dalla Roma al Barcellona; Azzurra Gallo, classe 2006, di proprietà della Juventus e in questa stagione in forza al Tolosa; Smilla Holmberg, svedese classe 2006 dell'Arsenal; Maeline Mendy, francese classe 2006 del Paris Fc; Sydney Schertenleib, svizzera classe 2007 del Barcellona; la svedese classe 2007 Felicia Schröder, passata in estate al Real Madrid; Alara Sehitler, tedesca classe 2006 che gioca nel Bayern Monaco; e Clara Serrajordi, spagnola classe 2007 anche lei del Barcellona.

Gallo e Galli alfiere dell’Italia

Delle dieci candidate al premio due sono le calciatrici italiane in corsa, entrambe che militano all’estero. La prima è quella Giulia Galli che dopo essersi messa in mostra con le rappresentative giovanili italiane e aver esordito con la Roma si è trasferita al Barcelona poco più di un mese fa al termine di un Mondiale Under 20 vissuto da protagonista e che ha visto le Azzurrine perdere in semifinale dalla Spagna. Si tratta di “un’attaccante mobile e istintiva che a soli 18 anni ha già saputo distinguersi per senso del gol, capacità di aggredire gli spazi e presenza in area”, come si legge su Tuttosport. La seconda invece è Azzurra Gallo della Juventus, ma attualmente in forza al Tolosa e anch’essa protagonista con l’Under 20 di cui è capitana. Si tratta in questo caso di una difenditrice “solida e carismatica che si distingue per intelligenza tattica, affidabilità e doti di leadership”.