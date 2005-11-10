Ufficiale Juventus Women, Gallo rinnova fino al 2028 e va in prestito al Tolosa

Azzurra Gallo prolunga il contratto con la Juventus Women e giocherà la stagione 2026/27 in prestito al Tolosa.

La Juventus Women continua a programmare il futuro dei suoi giovani talenti. Il club bianconero ha annunciato il rinnovo di Azzurra Gallo fino al 30 giugno 2028 e il contestuale trasferimento in prestito al Tolosa per la stagione 2026/27.

Juventus Women, rinnovo e prestito: Gallo va al Tolosa

Azzurra Gallo, dopo aver prolungato il proprio legame con la Juventus fino al 30 giugno 2028, si trasferisce ufficialmente a titolo temporaneo al Tolosa: la giovane calciatrice classe 2006 giocherà, così, la stagione 2026/27 nella squadra francese.

Gallo è cresciuta nel settore giovanile bianconero, ha firmato il suo primo contratto da professionista nel settembre 2024 ed è stata protagonista con l’Under 19 nella stagione 2024/25 con cui, indossando la fascia da capitana, ha vinto Scudetto, Coppa Italia e Viareggio Cup - oltre ad aver fatto il suo esordio in Serie A Women e in Champions League con la Prima Squadra.

Nell’annata appena trascorsa ha giocato in prestito all’Anderlecht e adesso è pronta per una nuova esperienza fuori dall’Italia: buona fortuna, Azzurra!