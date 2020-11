Il punto sulla A femminile: la Juve sa solo vincere, ma Milan e Sassuolo non la fanno scappare

La Juventus continua a macinare vittorie su vittorie, sono otto in altrettante gare, senza però riuscire a scavare un solco vero e proprio dalle inseguitrici con Milan e Sassuolo che restano agganciate nella speranza di un passo falso delle bianconere per rientrare in corsa. Fra le prime tre e le altre invece lo scalino è più ampio con Fiorentina ed Empoli che hanno sei punti di ritardo dalle neroverdi e ben otto dalla seconda piazza che vuol dire Champions League. Dietro muove la classifica il Napoli, mentre il San Marino guadagna un punto sulla penultima piazza.

Soffre ma vince, come abbiamo detto, la Juventus che impone la propria legge anche al Santa Lucia dove la Florentia San Gimignano non perdeva da sette gare. Le toscane vanno anche avanti a fine primo tempo con una bella conclusione dal limite di Florin Wagner, ma nella ripresa subiscono l’uno-due del solito duo Caruso-Girelli. Dubbi sul rigore decisivo con Hurtig che sembra in caduta prima di sbattere sul portiere toscano in uscita. Il Milan risponde con un’altra vittoria di misura contro la Roma, una vittoria arrivata per un pasticcio del portiere Rachele Baldi che causa il rigore decisivo trasformato dalla solita Giacinti e lascia le sue compagne in dieci in quello che era un vero e proprio big match. Vittoria più agevole invece per il Sassuolo che trascinato dalla solita Kamila Dubcova, doppietta e rigore fallito a impedirle di portare a casa il pallone della gara, batte un’Hellas Verona che interrompe la striscia positiva. Dopo il momentaneo gol del 2-1 firmato da Papaleo le neroverdi trovano subito il terzo gol con Pirone per poi chiudere i conti con Haley Bugeja sempre più solida realtà attenzionata dalle big italiane e non solo.

Alle spalle delle prime tre resiste l’Empoli, che in rimonta impone il pareggio all’Inter: Marinelli porta avanti le nerazzurre a inizio ripresa, ma Prugna su rigore rimette tutto in equilibrio poco prima dell’ora di gioco permettendo alle toscane di staccare la Roma. Passo avanti per la Fiorentina che espugna il campo della Pink Bari con il primo gol in Italia di Louise Quinn e la rete della solito Sabatino. Menzione d’onore del match per la giovanissima Rebecca Di Fronzo, classe 2003, che para un calcio di rigore all’esperta Sabatino. Finisce invece senza reti, ma anche qui con un calcio di rigore fallito – Perez para su Di Luzio -, lo scontro diretto per la salvezza fra San Marino Academy e Napoli: le Titane allungano così sulla Pink Bari, ma si mangiano le mani per non aver colto il punteggio pieno, mentre le partenopee muovono finalmente la classifica.

Ottava giornata

Empoli-Inter 1-1 (58° rig. Prugna; 51° Marinelli)

Pink Bari-Fiorentina 0-2 (8° Quinn, 33° Sabatino)

Florentia San Gimignano-Juventus 1-2 (44° Wagner; 54° Caruso, 57° rig. Girelli)

San Marino Academy-Napoli 0-0

Milan-Roma 1-0 (70° rig. Giacinti)

Sassuolo-Hellas Verona 4-1 (16°, 46° Dubcova, 67° Pirone, 75° Bugeja; 56° rig. Papaleo)

Classifica: Juventus 24, Milan 21, Sassuolo 19, Empoli 13, Fiorentina 13, Roma 12, Inter 10, Florentia San Gimignano 9, Hellas Verona 7, San Marino Academy 5, Pink Bari 3, Napoli 1

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 8, Sabatino (Fiorentina) 8, Giacinti (Milan) 7, Dubcova (Sassuolo) 7, Lazaro (Roma) 6, Dowie (Milan) 5, Polli (Empoli) 5, Prugna (Empoli) 5, Pirone (Hellas Verona) 5, Bugeja (Sassuolo) 5, Caruso (Juventus) 5, Marinelli (Inter) 5.