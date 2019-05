Italia femminile, Gama: "Cresce la tensione, ma anche la fiducia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano dell’Italia femminile Sara Gama ha parlato alla vigilia della sfida contro la Svizzera di domani (ore 15:00 allo stadio Mazza di Ferrara) ultima gara prima della Coppa del Mondo: “Ho un bel ricordo dell’ultima volta qui e torno con piacere. Dopo tre settimane di raduno non vediamo l’ora di giocare e fare un’ottima prestazione per presentarci al Mondiale al meglio. - continua Gama come riporta il sito della FIGC – Questo gruppo è compatto. La tensione com’è normale sta salendo avvicinandoci all’evento, ma allo stesso modo crescono anche la fiducia e la consapevolezza nei nostri mezzi”.