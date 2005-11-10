Italia, il percorso verso il Mondiale passa da Firenze: con la Bielorussia per continuare a sognare

Questo pomeriggio allo stadio Artemio Franchi di Firenze (ore 18:15, diretta Rai 2) l'Italia femminile sfiderà la Bielorussia nella gara di ritorno dei play off di qualificazione al Mondiale della prossima estate. Dopo il successo per 2-0 in trasferta, la squadra azzurra ha l'occasione di andarsi a giocare la finale contro la vincente di Finlandia-Serbia (3-1 per le finniche all'andata) a novembre. Un obiettivo alla portata per le ragazze di mister Soncin che nella gara d'andata avrebbero potuto portare a casa un risultato più rotondo, ma in queste gare – e gli uomini insegnano – gli imprevisti possono essere dietro l'angolo. Servirà quindi un'altra prestazione di livello come ormai l'Italia ci ha abituato su un campo che già due volte nel passato ha regalato gioie alle Azzurre: nel 2018 vincendo contro il Portogallo infatti arrivò la storica qualificazione a un Mondiale che mancava da 20 anni, mentre nel 2021 arrivò la qualificazione all'Europeo. In ballo ora non c'è nessuna qualificazione, ma la possibilità di giocarsela fra poco più di un mese. Una gara fondamentale per il cammino della squadra azzurra a cui presenzierà anche il Commissario della FIGC Giovanni Malagò.

Le parole di Soncin e Girelli alla vigilia

"Le ragazze sono molto mature, determinate e conoscono perfettamente l'importanza della gara di domani. Sanno che questa qualificazione va costruita passo dopo passo. - ha spiegato il ct Andrea Soncin in conferenza stampa - Mi aspetto una Bielorussia diversa, più aggressiva, ma voglio rivedere il possesso avuto all'andata. L'ordine è continuare a lavorare sulla nostra identità, dobbiamo essere una squadra solida e che si diverte, per farlo bisogna avere il pallone e cercare la giocata divertendoci". Ci aspettiamo un ambiente e un clima che ci dia ulteriormente energia, siamo state accolte benissimo e abbiamo voluto giocare qui questa gara e vogliamo far vivere una bella serata".

"Si tratta di uno stadio molto bello, in una città molto calda e appassionata. Sarà molto importante e poi è stato luogo di qualificazioni importanti a partire da quella del Mondiale 2019 quando forse per la prima volta giocavamo in uno stadio così importante. Abbiamo tanta voglia di arrivare al Mondiale e il pubblico ci darà energia. Domani sarà uno step importantissimo, siamo tutte concentrate sulla sfida e sul percorso che è ancora lungo e arriverà, speriamo, fino a novembre. - sono state invece le parole dell'attaccante Cristiana Girelli - Si tratta di un obiettivo grandissimo, un sogno, e per me rappresenterebbe il culmine e il termine della mia carriera in Azzurro".

Il programma del ritorno del primo turno di qualificazione

Irlanda-Kazakistan (andata 8-0)

Svizzera-Isreaele (andata 7-3)

Serbia-Finlandia (andata 1-3)

Austria-Kosovo (andata 2-1)

Galles-Albania (andata 1-0)

Slovenia-Turchia (andata 3-3)

Ucraina-Slovacchia (andata 3-1)

Svezia-Lituania (andata 5-0)

Italia-Bielorussia (andata 2-0)

Inghilterra-Grecia (andata 3-1)

Islanda-Croazia (andata 4-0)

Norvegia-Romania (andata 2-0)

Scozia-Cechia (andata 2-0)

Paesi Bassi-Ungheria (andata 8-0)

Portogallo-Irlanda del Nord (andata 4-0)

Polonia-Belgio (andata 0-1)

ACCOPPIAMENTI SECONDO TURNO PLAY-OFF

Slovacchia / Ucraina - Grecia / Inghilterra

Finlandia / Serbia - Bielorussia / Italia

Irlanda del Nord / Portogallo - Croazia / Islanda

Albania / Galles - Romania / Norvegia

Israele / Svizzera - Kosovo / Austria

Cechia / Scozia - Lituania / Svezia

Belgio / Polonia - Kazakistan / Repubblica d'Irlanda

Turchia / Slovenia - Ungheria / Paesi Bassi