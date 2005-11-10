Verso Italia-Bielorussia, Girelli: "Franchi evoca bei ricordi. Mondiale culmine della mia carriera"

Domani l'Italia Femminile scenderà in campo al Franchi di Firenze (ore 18:15, diretta Rai 2) per la sfida di ritorno del primo turno dei play off di qualificazione al Mondiale contro la Bielorussia. Dopo il successo per 2-0 all'andata, le Azzurre cercano il pass per la finale contro la vincente di Finlandia-Serbia (3-1 l'andata) che si giocherà a novembre. Al fianco del ct Soncin in conferenza stampa c'è l’attaccante Cristiana Girelli: "Si tratta di uno stadio molto bello, in una città molto calda e appassionata. Sarà molto importante e poi è stato luogo di qualificazioni importanti a partire da quella del Mondiale 2019 quando forse per la prima volta giocavamo in uno stadio così importante. Abbiamo tanta voglia di arrivare al Mondiale e il pubblico ci darà energia. Domani sarà uno step importantissimo, siamo tutte concentrate sulla sfida e sul percorso che è ancora lungo e arriverà, speriamo, fino a novembre. Non dobbiamo guardare così lontano".

Dall'alto della tua esperienza, cosa rappresenterebbe riuscire a centrare questo obiettivo?

"Penso di essere sempre ripetitiva, ma è questo che mi fa svegliare e pensare di dare sempre di più. Si tratta di un obiettivo grandissimo, un sogno, e per me rappresenterebbe il culmine e il termine della mia carriera in Azzurro. Ma nulla è scontato perché vivo ogni giorni per questo. Però questi sono discorsi inutili perché dobbiamo conquistarlo"

Rammarico per i pochi gol segnati all'andata?

"Rammarico è una parola un po' forte, anche se non abbiamo capitalizzato quando creato. A volte si fa l'errore di dover decidere prima della partita quando debba finire, ma non è così scontato. Abbiamo sbloccato il risultato tardi, ma serve serenità e piacere di giocare il pallone".

Era presente sia contro il Portogallo nel 2018 sia contro Israele nel 2022. Cosa accomuna quelle due sfide a quella di domani?

"Per me la Nazionale è sempre casa, ritrovo il senso d'appartenenza che è difficile da trovare quando fai altre esperienze. Non è cambiato nulla perché quello che respiri lo senti nella pelle, nell'anima e dentro di te. Vedo la nostra Nazionale come qualcosa di fantastico, di wow, anche negli Stati Uniti me lo hanno fatto notare e l'hanno percepito, soprattutto dopo aver visto il reportage sull'Europeo passato. Questa atmosfera aiuta anche a far integrare le nuove".

Questo gruppo si esalta nelle grandi occasioni. Vuole fare un appello?

"Ogni atleta si esalta davanti a certi palcoscenici, mi auguro che domani ci sia tanta gente a sostenerci. C'è una Nazionale che può andare al Mondiale e sarebbe importantissimo per il nostro sport e il nostro paese".

Come vive il ruolo di senatrice?

"Mi va bene lo stesso. Per me essere qui non è un regalo, ma un'emozione. Qualcosa di meraviglioso anche se sono qui da tanti anni, ma è come se fosse sempre la prima volta. Ci sono ragazze giovani che stanno crescendo e io cerco di aiutarle perché vorrei lasciare un ricordo a coloro che prenderanno questo posto. Per me è meraviglioso essere qui e qualsiasi minutaggio il mister vorrà darmi darò il 100%".

Quanto le manca il gol con la Nazionale?

"Per un attaccante il gol è linfa vitale, ma ho imparato con gli anni che si può aiutare la squadra anche in altri modi. Poi ovviamente mi manca e lavoro per cercare di tornare a segnare. Stando in panchina consiglio le più giovani di non vivere la partita passivamente, ma attivamente cercando di capire cosa poter fare di diverso quando chiamata in campo. Questo secondo me aiuta nell'entrare meglio in partita quando si è chiamate in causa. Nell'intervallo si sono viste facce rammaricate, ma abbiamo cercato di dare serenità a chi giocava anche perché stavamo dominando quella sfida e non serviva avere frenesia. Nessuna ci stende tappeti rossi solo perché ci chiamiamo Italia".

C'è fiducia per domani?

"Sono fiduciosa per quello che abbiamo costruito in questi anni, anche se il passato non conta anche se dà consapevolezza. Sono fiduciosa perché so chi siamo ,cosa vogliamo essere e dove vogliamo andare. Ognuna di noi ha grandissima motivazione per arrivare a novembre e giocarci un posto in Brasile".