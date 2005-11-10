“Le convocazioni sono sempre fatte partendo da quello che il campo ci dice, ci sono momenti e momenti nel corso della stagione e andando nella direzione coerente di questo percorso sono entrare ragazze che non erano state chiamate, o solo con l'Under 23, che stanno facendo bene in campionato". Il ct dell'Italia Femminile Andrea Soncin nella conferenza stampa d'apertura del raduno in vista del doppio confronto con la Finlandia che vale l'accesso al Mondiale della prossima estate in Brasile ha spiegato così le scelte fatte per queste gare: "Ce ne sono molte altre che stanno facendo bene con i club e questo è un bene perché la base si sta allargando sempre più. Dobbiamo mettere in campo noi stesse, l'emozione è identica sia per chi è una veterana sia per chi è agli esordi. Per entrambe la carica adrenalinica sarà molto alta”.

Come mai l'esclusione di Barbara Bonansea?

“Sono scelte non semplici, per quello che ha rappresentato e rappresenta, ma le scelte non sono mai definitive. Io sono solito chiamare le ragazze prima della scelta, c'è stato un confronto e una spiegazione con lei. È importante, e lo sarà in futuro, ma l'ultima gara da titolare giocata è stata con noi a ottobre. La gestione di chi gioca negli Stati Uniti è particolare perché finiscono prima il campionato, e così ho scelto di portare chi sta facendo bene in campionato”.

Prima convocazione per Moraca?

“La sua convocazione va nella direzione di quello che mi ha chiesto, l'ho sempre detto che non faccio le convocazioni con la carta d'identità alla mano. Ha qualità, identità di gioco e con il Como sta giocando ad alti livelli, così si è aperta questa possibilità di vestire l'Azzurro dopo che era stata attenzionata già da tempo. Io e il mio staff siamo sempre attenti a tutte le convocabili, per alcune pensiamo a un percorso nelle rappresentative giovanili, mentre per altre si aprono subito le porte della Nazionale”.