È un'Italia sempre più 'straniera': sei undicesimi non giocano in Serie A Women

Una nazionale sempre più 'straniera'. Questo pomeriggio contro la Bielorussia nella gara di ritorno del play off per le qualificazioni al Mondiale del 2027infatti nell'undici titolare ci saranno più calciatrici che militano all'estero, in particolare in NWSL – il massimo campionato statunitense – che in Italia. Un segnale di come negli ultimi anni, nonostante gli ancora tanti problemi di crescita del movimento, le calciatrici italiane di alto livello siano sempre più appetibili nel mercato internazionale.

Italia a trazione statunitense

Dicevamo che in campo ci saranno soprattutto giocatrici che militano nel campionato a stelle e strisce: in difesa infatti le due terzine titolari saranno Lucia Di Guglielmo del Washington Spirit e Lisa Boattin dello Houston Dash, In avanti invece tutto il tridente sarà formato da giocatrici che militano oltreoceano si va infatti da Sofia Cantore, anch'ella del Washington Spirit (prima italiana negli USA), a Cristiana Girelli del Bay FC fino a quella Barbara Bonansea che è volata recentemente al San Diego Wave. Assieme a loro c'è infine Arianna Caruso in mezzo al campo che difende i colori del Real Madrid a livello di club. Solo panchina invece per Giulia Dragoni del Chelsea, mentre Laura Giuliani, in forza allo Stoccarda, va addirittura in tribuna.

E i club italiani?

Per quanto riguarda i club italiani invece la Roma schiera due giocatrici nell'undici titolare – Rachele Baldi in difesa e Giada Greggi a centrocampo – mentre Juventus, Milan e Fiorentina una a testa: rispettivamente Martina Lenzini, Angelica Soffia e Emma Severini. Una situazione inimmaginabile pochi anni fa, ma che potrebbe diventare una consuetudine che se da un lato fa piacere, poiché vuol dire una maggiore attenzione all'estero per le qualità delle giocatrici italiane, dall'altra apre seri interrogativi sulla competitività della Serie A Women.