Sofia Cantore avrà l'occasione di conquistare il titolo NWSL (National Women's Soccer League) per il secondo anno di fila - su due che è negli Stati Uniti – con la maglia del suo Washington Spirt. La squadra della capitale federale infatti nel fine settimana ha staccato il passo per la gara che assegnerà il titolo a stelle e strisce contribuendo anche con una rete, quella del pari, al 2-1 contro l'Utah Royals 'vendicando' così anche l'ex compagna in bianconero Barbara Bonansea che era stata eliminata con il suo San Diego Wave dalla formazione con sede a Salt Lake City. Assieme all'attaccante a giocarsi il titolo ci sarà anche un'altra italiana come la terzina Lucia Di Guglielmo, 90' in campo in semifinale, che al primo anno a Washington punta subito alla vittoria.

Cambia l'avversaria in finale

Se lo scorso anno Cantore e compagne avevano dovuto cedere l'onore delle armi in finale al Gotham FC, quest'anno l'avversaria sarà un'altra. La formazione di New York infatti non potrà difendere il titolo dopo aver perso in semifinale contro un Kansas City Current che sogna di riportare il titolo nello stato del Missouri dopo i successi dello scomparso Kansas City nel 2014 e 2015. Per Washington invece c'è l'occasione di bissare l'unica vittoria datata 2021.

I risultati delle semifinali

Washington Spirt-Utah Royals 2-1

2' Lacasse (U), 8' Cantore (W), 56' Luvanga (W)

Gotham-Kansas City Current 1-2

20' Bethune (K), 69' aut. Rouse (G), 89' Hopkins (K)

I risultati dei quarti di finale

San Diego Wave-Utah Royals 0-1

30’ Palacios

Kansas City Current-Angel City 1-0

96’ rig. Cooper

Gotham-Seattle Reign 1-0

4’ aut. Bugg

Washington Spirit-Portland Thorns 4-1

6’ Bethi (W), 34’ Luvanga (W), 35’ e 58’ Rodman (W), 51’ Tordin (P)