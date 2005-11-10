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Niente derby in NWSL: Cantore e Di Gugliemo vanno avanti, Bonansea eliminata

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 08:04Calcio femminile
10.11.2026 08:04Calcio femminile
Fonti preferite
Il Washington Spirit delle due azzurre vince e conquista la semifinale contro l'Utah Royals che ha eliminato il San Diego dell'ex juventina. Gothan-Kansas City l'altra sfida
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Restano solo due italiane, su tre, a giocarsi il titolo di campione NWSL del 2026. Si tratta di Lucia Di Guglielmo e Sofia Cantore che con i loro Washington Spirit tengono vive le speranze azzurre di conquistare il campionato statunitense. Eliminata invece Barbara Bonansea del San Diego Wave.

Niente derby in semifinale

Non ci sarà dunque un derby italiano in semifinale visto che se la squadra della capitale federale si è imposta per 4-1 contro il Portland Thorns grazie ai gol di Bethi, Luvanga e Rodman (2 reti) in una gara che ha visto Cantore in campo per 67’ e di Gugliemo per 86’, per la formazione di San Diego è arrivata una sconfitta di misura contro Utah Royals dove Bonansea è entrata al 77’. Saranno due queste due squadre a sfidarsi in una delle due semifinali, mentre dall’altra patte del tabellone le campionesse in carica del Gotham, che hanno eliminato il Seattle Reing, sfideranno il Kansas City Current che ha eliminato di misura l’Angel City grazie a un rigore nei tempi supplementari. Entrambe le gare si disputeranno tra il 14 e il 15 novembre, le vincitrici si contenderanno la NWSL Championship nella finalissima del 21 novembre.

I risultati dei quarti di finale

San Diego Wave-Utah Royals 0-1
30’ Palacios
Kansas City Current-Angel City 1-0
96’ rig. Cooper
Gotham-Seattle Reign 1-0
4’ aut. Bugg
Washington Spirit-Portland Thorns 4-1
6’ Bethi (W), 34’ Luvanga (W), 35’ e 58’ Rodman (W), 51’ Tordin (P=

Il programma delle semifinali

Washington Spirt-Utah Royals – 14 novembre ore 18:00
Gotham-Kansas City Current – 15 novembre ore 21:00

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