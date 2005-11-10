Janogy e il racconto della sua gravidanza: "Orgogliosa di far parte della Fiorentina"

La Fiorentina si è schierata al fianco di Madelen Janogy nel momento più delicato e più bello della sua vita. L’attaccante svedese, 30 anni, aspetta il suo primo figlio assieme al tennista Jakob Amilon, la cui nascita è prevista per il 5 gennaio. In un’intervista a Tuttosport ha raccontato come il club viola abbia accolto la notizia della gravidanza e quanto le sia stato vicino in questi mesi.

La paura e l’abbraccio del club

Prima di comunicare la notizia, la giocatrice aveva qualche timore. “Onestamente un po’ ero preoccupata perché avevo sentito storie di alcune colleghe che avevano ricevuto un trattamento ben diverso. Sono orgogliosa e grata di far parte di un club come questo e credo sia giusto raccontare questa storia e sottolineare quanto compiuto dalla Fiorentina. Non mi hanno mai fatta sentire sola”.

L’allenamento personalizzato e l’esempio di Sjöström

Il club ha messo a disposizione dell’attaccante un tutor per continuare ad allenarsi. “Mi alleno ascoltando il mio corpo perché inevitabilmente quando sei incinta l’allenamento cambia: avere un programma personalizzato e questo tipo di attenzione mi sta aiutando molto".

Il rientro e il sogno Mondiale

Il desiderio di tornare in campo c’è, ma senza fretta. “Sì, e vorrei farlo il prima possibile! Ma sento anche forte il desiderio di fare la mamma. Appena sarò pronta tornerò in campo". Sul Mondiale in Brasile la linea è chiara. “Non voglio guardarmi indietro un giorno e vedere che ho vissuto troppa pressione per fare due cose insieme entrambe non fatte bene”-