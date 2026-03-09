Ufficiale Rinnovo in attacco per la Fiorentina Femminile: Janogy prolunga fino al 2028

Il campionato di Serie A femminile è fermo per la sosta nazionali, ma la Fiorentina si è invece dimostrata molto attiva, perché ha blindato una delle protagoniste della stagione, Madelen Janogy, che ha prolungato il proprio contratto con la formazione toscana sino al 30 giugno 2028.

Di seguito, la nota diffusa dalla società viola:

"ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Madelen Janogy fino al 30 Giugno 2028.

L’attaccante svedese, classe 1995, è arriva a Firenze nel gennaio 2024. Dalla sua prima apparizione in maglia Viola ad oggi ha segnato 25 reti in tutte le competizioni in Italia e in Europa.

La nostra storia insieme continua!".

Fa seguito poi una sua dichiarazione sul prolungamento, sempre rilasciata ai canali ufficiali del club: “Voglio ringraziare il club, la Famiglia Commisso e tutti coloro che ho conosciuto alla Fiorentina: grazie per il tempo che mi avete dedicato finora e per avermi sempre accolto calorosamente dal mio arrivo. Mi sento incredibilmente a mio agio nel club e in città. Voglio ringraziare anche tutti i tifosi che ci seguono partita dopo partita, significano tutto per noi".