TMW Fiorentina Femminile, Janogy: "Pinones Arce ci fa crescere umanamente. Trasmette serenità"

La sfida al Sassuolo è ormai prossima, si andrà in campo domani, in occasione della 15ª giornata del campionato di Serie A Women, ma in casa Fiorentina Femminile l'attaccante della Madelen Janogy si è voluta anche concentrare su una disamina circa il tecnico Pablo Pinones Arce, rispondendo a precise domande nel corso di un'intervista rilasciata in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com.

Queste le parole della giocatrice sull'allenatore: "Al tecnico piace giocare un buon calcio, ed è bravo ad aiutare le giocatrici a crescere ma non solo altro l'aspetto di campo: è un allenatore molto attento anche al lato umano, e alla crescita della persona, alla quale presta attenzione. Ci aiuta anche sotto questo aspetto, e penso sia una bella cosa.

Dal suo arrivo in Italia non è cambiato molto a livello di approccio e gioco. Quello che lui chiede da sempre alla calciatrici è di essere coraggiose, di avere coraggio nel provare e nell'affrontare i cambiamenti. Lui vede in noi delle qualità per farci giocare in quel determinato ruolo in campo e ci chiede di provarci, di giocare dove ci dice e anche di sbagliare, e questo non lo fa per metterci in difficoltà o perché non ha soluzioni, lo fa perché vuole farci crescere e trasmetterci fiducia: ci ricorda sempre che per l'errore di una ci sono altre che sopperiscono, e questo dà tranquillità a tutte. Rientra un po' nel discorso di crescita umana, perché così facendo prendiamo maggiore consapevolezza di noi stesse. E non sono cose da sottovalutare".