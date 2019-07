LIVE TMW - Serie A femminile, le news di mercato: Hellas, arriva Gritti

18:17 - Hellas Verona, arriva Gritti fra i pali - L’Hellas Verona Women comunica di aver acquisito le prestazioni sportive della calciatrice Alessia Gritti. Il portiere, l'anno scorso all'Atalanta Mozzaniaca, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2020.

16:02 - Vitale-Milan ci siamo - Francesca Vitale, difensore classe '92, sarà una nuova calciatrice del Milan. L'ex Mozzanica ha infatti trovato l'accordo con il club rossonero come rivela Radiorossonera e nei prossimi giorni sarà annunciata e presentata alla stampa.

15:37 - Spinelli continuerà con il Reims - Il capitano dell’Under 23 azzurra Giorgia Spinelli ha annunciato sui propri canali social che resterà anche nella prossima stagione allo Stade de Reims, di cui è capitana, per affrontare l’avventura in D1 (la massima serie francese)

15:18 - Varriale può tornare all’Empoli - il difensore Marta Varriale, classe ‘94, svincolata dopo l’esperienza al ChievoVerona Valpo, potrebbe tornare a vestire la maglia dell’Empoli indossata dal 2015 al 2017. Lo riferisce Serieafemminile.eu.

14:24 - Roma, il saluto di Simonetti - Con un lungo post su Instagram l'attaccante Flaminia Simonetti ha salutato la sua Roma: "Mi ritrovo a scrivere con difficoltà, un pensiero per questa maglia, che sarà per sempre la mia seconda pelle. In questi momenti è difficile esprimere al meglio le proprie emozioni, mi preme però, fare un sincero ringraziamento a tutte le persone che mi hanno supportata e accompagnata in questo lungo anno. - si legge ancora - Roma è casa, ed alle mie compagne voglio rivolgere un ringraziamento particolare, per aver vissuto ogni giorno emozioni che, alla fine di tutto, rimarranno indelebili. Quella con la Roma è una storia d’amore che s’interrompe per un po’. Mi attende una nuova avventura, un nuovo stimolo, una crescita lontana da questa città, che possa permettermi di prepararmi per affrontare nuove sfide". Nel futuro della classe '97 c'è l'Empoli.

13:41 -Florentia, colpo Lipman in difesa - L’inglese Emma Lipman dopo l’addio alla Roma ha deciso di restare in Italia a e giocare ancora in Serie A. La calciatrice classe ‘89 ha infatti trovato l’accordo con la Florentia San Gimignano.

13:31 - Sassuolo, arriva Jaques in difesa - Il Sassuolo ha comunicato sul proprio sito l'arrivo della belga Heleen Jaques, lo scorso anno alla Fiorentina, per rinforzare la difesa. Il club emiliano ha inoltre annunciato il rinnovo dell'attaccante Claudia Ferrato.

12:23 - Roma, colpo Hegerberg in attacco - La Roma ha annunciato sui propri canali social l'arrivo dell'attaccante Andrine Hegerberg, sorella maggiore del Pallone d'Oro Ada Hegerberg. La nazionale norvegese classe '93 arriva dopo essersi svincolata dal PSG. "Ciao a tutti, finalmente posso dirvi di aver scelto di giocare nella Roma. Non vedo l'ora di incontrarvi e di iniziare la stagione. Forza Roma!", le prime parole della neo giallorossa.

12:06 – Tavagnacco, presa la britannica Chandarana - Il Tavagnacco ha ufficializzato l’arrivo del difensore britannico classe ‘97 Millie Chandarana nella passata stagione al Loughborough Foxes Wfc.

11:28 - Hellas Verona, arriva il difensore Ledri - L’Hellas Verona Women ha comunicato l'arrivo del difensore Michela Ledri, classe '92, che ha firmato un contratto fino a fine stagione. Nella passata stagione la calciatrice aveva giocato con il ChievoValpo dove era stata allenata proprio da Bonazzoli che ritroverà in gialloblù.

11:13 – Roma, Lommi vola negli USA - Il difensore classe ‘99 della Roma Benedetta Lommi ha annunciato in un’intervista a Calcioinrosa.it l’addio al club giallorosso, dove ha giocato prevalentemente con la Primavera, e all’Italia. Nel suo futuro ci sono infatti gli Stati Uniti e un posto alla Lousiana Tech University dove proseguirà gli studi e il proprio percorso calcistico.

10:31 - Tavagnacco, in arrivo anche Puglisi - Il futuro della centrocampista classe 2000 Valentina Puglisi sembra essere al Tavagnacco, che avrebbe battuto una folta concorrenza in Serie A.

10:04 - Empoli, in arrivo Simonetti - L'attaccante classe '97 Flaminia Simonetti, in uscita dalla Roma, nella prossima stagione potrebbe vestire la maglia dell'Empoli Ladies. Le parti sono in contatto e l'affare potrebbe decollare nelle prossime ore come riferisce Donnenelpallone.com.

09:10 - Fiorentina, rinnovo anche per Breitner - La Fiorentina ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo della centrocampista Stephanie Breitner, classe '92, che nella passata stagione ha vestito per 30 volte, con una rete, la maglia viola

VENERDÌ 18 LUGLIO

22:28 - Jaques saluta la Fiorentina - Dopo appena una stagione la belga Hellen Jaques, difensore classe '87, lascia la Fiorentina. Lo ha annunciato la stessa calciatrice su Instagram.

21:17 - Andrade: "Porterà talento ed esperienza al Milan - In un'intervista rilasciata ad Acmilanswiss.net Lady Andrade, fantasista classe '92, ha nuovamente ribadito che nella prossima stagione giocherà nel Milan dopo gli ostacoli che non permisero il tesseramento nella passata stagione:: "Mi sto allenando con la nazionale da alcuni mesi e per questo mi sento bene fisicamente. Voglio portare tutta la mia esperienza e talento alla squadra dopo che nella passata stagione, purtroppo, per la mancanza di alcuni documenti non ho avuto la possibilità di giocare. Ronaldinho? L'ho sempre ammirato, fa magie coi piedi e mi piace molto il suo stile. Cerco di ispirarmi a lui".

20:31 - Heroum rinnova col Milan - Nora Heroum centrocampista classe '94 ha annunciato sui propri canali social il rinnovo con il Milan dove era arrivata nella passata stagione.

20:01 -Un difensore inglese per il Tavagnacco - Il Tavagnacco avrebbe messo nel mirino per rinforzare la propria difesa il centrale Millie Chandarana, classe '98. L'inglese è in uscita dal Loughborough Foxes e potrebbe essere annunciata nei prossimi giorni come riporta Donnenelpallone.com.

19:06 - Hellas Women, c'è il rinnovo di Forcinella - L’Hellas Verona Women comunica di aver prolungato il contratto della calciatrice Camilla Forcinella fino al 30 giugno 2020, portiere classe 2001 che ha collezionato 20 presenze nello scorso campionato.

15:04 - Florentia, presa l'attaccante bulgara Dupuy - La Florentina San Gimignano ha annunciato sul proprio sito l'arrivo dell'attaccante bulgara Dessislava Eva Dupuy, classe '93. La calciatrice nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell'Hellas Verona collezionando 32 presenze e mettendo a segno 11 reti, fra cui un poker nel derby contro il Chievo Valpo nella passata stagione.

12:14 - Hellas Women, arivano Glionna e Cantore dalla Juve - L'Hellas Verona Women ha ufficializzato sul proprio sito gli arrivi di Sofia Cantore e Benedetta Glionna, attaccanti classe '99, dalla Juventus Women. Le due calciatrici arrivano in prestito.

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

21:23 - Roma, anche Lipman saluta le giallorosse - Anche il difensore britannico Emma Lipman, classe '89, ha annunciato sui propri canali social il proprio addio, dopo appena una stagione, alla Roma.

21:02 - Hellas Women, in arrivo Ledri e Pirone - Valeria Pirone, attaccante classe ‘88, e Michela Ledri, difensore classe ‘92, potrebbero raggiungere il tecnico Emiliano Bonazzoli – che le ha allenate nell’ultima stagione al Chievo Valpo – all’Hellas Verona. Lo riferisce Donnenelpallone.com. Le due calciatrici sono attualmente svincolate.

19:41 - Milan, per il centrocampo si segue la sudafricana Rafiloe - Il Milan per rinforzare il proprio centrocampo punta un altro profilo straniero. Si tratta della sudafricana (100 presenze con la sua nazionale) Refiloe Jane (nota anche come Fifinho), classe ‘92, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Canberra United in Australia. Lo rivela Radiorossonera spiegando che trattandosi di un’extracomunitaria il trasferimento potrebbe avere tempi lunghi.

18:54 - Glionna saluta la Juventus - La giovane attaccante Benedetta Glionna, attraverso una post sul proprio profilo Instagram, ha annunciato il proprio arrivederci alla Juventus Women. La classe '99 si dovrebbe trasferire in prestito all'Hellas Verona Women per giocare con maggiore continuità.

18:26 – Empoli, arrivano Mancuso e Baldi - L’Empoli ha annunciato sul proprio sito l’arrivo del portiere classe ‘94 Rachele Baldi dalla Florentia, a titolo definitivo, e del difensore centrale classe ‘99 Giulia Mancuso dalla Juventus, in prestito. Contestualmente le toscane hanno annunciato la cessione di Paola Boglionim difensore classe 2001, alla Juventus. Quest’ultima resterà comunque in azzurro per la prossima stagione.

17:24 - Tacon/Real Madrid, il primo colpo sarà la svedese Asllani - Restando in ambito estero, il Tacon/Real Madrid si appresta a piazzare un primo, grande colpo di mercato. Si tratta della centrocampista offensiva Kosovare Asllani, protagonista con la Svezia agli ultimi Mondiali, che ha annunciato il proprio addio al Linkoping a scadenza di contratto. La svedese potrebbe quindi essere la prima Galactica della storia. Lo rivela As.com.

16:23 - Fiorentina, Guagni nel mirino del Real Madrid - Secondo quanto rivelato da Donnenelpallone.com il Tacon, club iberico che dal 2020 diventerà la sezione femminile del Real Madrid, ha intenzione di fare le cose in grande fin da subito. Il club avrebbe infatti messo nel mirino il terzino della Fiorentina e dell'Italia Alia Guagni, classe '87, per rinforzare la propria rosa. Un'operazione difficile, vista la volontà della calciatrice di continuare con la squadra del suo cuore, ma non impossibile.

15:44 - Tavagnacco, ufficiale l'arrivo di Ivanusa - Il Tavagnacco ha ufficializzato sul proprio sito il secondo acquisto del mercato. Si tratta di Lara Ivanusa, esterno classe '97, che arriva dal Glasgow City. La nazionale slovena va a prendere il posto della connazionale Kaja Erzen ceduta alla Roma.

15:17 - Sassuolo, McSorley verso il ritorno in Scozia - Il Sassuolo potrebbe salutare nelle prossime settimane il difensore Eilish McSorley, classe '93. La calciatrice infatti sarebbe vicina al ritorno in patria per vestire la maglia del Glasgow City, club in cui è cresciuta e ha giocato dal 2009 al 2014 e poi nel 2017.

14:57 - Milan, per la porta spunta Piazza - Il nome caldo per la porta del Milan, dopo l'addio di Ceasar sembra essere quello di Alessia Piazza, portiere classe '98 che ha disputato l'ultima stagione a Tavagnacco. Lo riferisce Radiorossonera. La calciatrice ha già salutato il club friulano sul proprio profilo Instagram.

14:43 - Mia Bellucci rinnova col Milan - Era nell'aria da qualche giorno e ora arriva anche la conferma ufficiale direttamente dagli account sociale della diretta interessata. Mia Bellucci, centrocampista classe '97, nella prossima stagione sarà ancora una calciatrice rossonera.

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

21:41 - Andrade annuncia il suo arrivo in rossonero - Dove arrivare la scorsa estate, poi a gennaio, ma in entrambi i casi il trasferimento non si concretizzò. Ora invece sembra la volta buona. Lady Andrade, centrocampista offensiva classe ‘92, sarà una calciatrice del Milan. Lo ha annunciato la stessa colombiana, ex Atletico National, sul proprio profilo Twitter.

20:43 - Il portiere Ceasar lascia il Milan - Camelia Ceasar ha annunciato sui propri profili social l'addio al Milan: "Grazie Milan per questa intensa stagione vissuta insieme. Vestire questi colori è stato un grande orgoglio ed una grande opportunità di crescita. - scrive la romena -Alla società, le mie compagne ed ai tifosi auguro il meglio per il futuro". Nel futuro dell'estremo difensore ci sarebbe la Roma.

20:37 - Pugnali lascia la Roma - L'attaccante Luisa Pugnali, classe '94, dopo un solo anno saluta la Roma. Lo ha annunciato la stessa calciatrice con un post sul proprio profilo Instagram: "Grazie Roma. Un anno incredibile, una cittá stupenda e soprattutto una squadra fantastica...onorata di aver fatto parte di questo gruppo".

19:41 - Agard rinnova con la Fiorentina - La Fiorentina ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo di contratto del difensore francese Laura Agard che anche nella prossima stagione vestirà la maglia viola.

19:29 - Florentia, Ardito è il nuovo allenatore - La Florentia San Gimignano (questa la nuova denominazione del club dopo l’accordo con il club neroverde) ha annunciato che sarà Michele Ardito, lo scorso anno all’Atalanta Mozzanica, il nuovo tecnico della squadra. Ardito prenderà il posto di Stefano Carobbi. Al fianco del nuovo allenatore ci sarà Elisabetta Tona che appesi gli scarpini al chiodo da capitana del club toscano si appresta a iniziare il proprio percorso sulla panchina.

18:59 - Milan, grandi manovre in attacco - Il Milan, vista la probabile partenza di Daniela Sabatino è al lavoro per rinforzare l’attacco e avrebbe messo nel mirino due calciatrici. Si tratta, come rivela Radiorossonera, di Deborah Salvatori Rinaldi, classe ‘91, della Florentia e di Lidija Kulis, classe ‘92, in uscita dal Glasgow City.

17:48 - Hellas Women, Ondrusova si trasferisce in Germania - La centrocampista classe ‘88 Lucia Ondrusova è ufficialmente una calciatrice del Colonia. Lo comunica la società tedesca sul proprio sito. La slovacca lascia l’Hellas Verona Women dopo una stagione.

17:17 - Juventus, preso il portiere Tasselli - La Juventus ha annunciato sul proprio sito l'arrivo dal Sassuolo del portiere Sabrina Tasselli, classe '90. La calciatrice prenderà il posto in rosa di Federica Russo, trasferitasi al Napoli.

16:54 - Nencioni riparte dal Napoli - Alessandra Nencioni, attaccante classe '89, dopo l'addio alla Florentia si accasa nell'ambizioso Napoli in Serie B. Lo comunica il club partenopeo sul proprio sito.

16:09 - Roma, nel mirino anche le giovani Pettenuzzo e Severini - La Roma è scatenata sul mercato e progetta anche il futuro. Secondo quanto riferito da Donnenelpallone.com la società giallorossa avrebbe messo nel mirino anche Tecla Pettenuzzo del Sassuolo, difensore classe '99, ed Emma Severini, centrocampista classe 2003 della Fiorentina.

15:42 - Sassuolo, idea Filangeri per la difesa - Maria Luisa Filangeri, difensore classe 2000 della Florentia, sarebbe finita nel mirino del Sassuolo per rinforzare la difesa in vista della nuova stagione.

15:17 - Colpaccio Roma, ecco l'azzurra Giugliano - Era nell'aria e alla fine è arrivato anche l'annuncio: Manuela Giugliano, centrocampista classe '97, è una nuova calciatrice della Roma. La nazionale azzurra, protagonista all'ultimo Mondiale, aveva lasciato nei giorni scorsi il Milan. “Ciao a tutte le tifose e i tifosi, la bellissima esperienza del Mondiale si è appena conclusa, ma voi non preoccupatevi perché ci vedremo presto allo stadio Tre Fontane perché dalla prossima stagione avrò l’onore di indossare la maglia giallorossa. - queste le prime parole della regista - Mi raccomando continuate a sostenerci, vi aspettiamo numerosi. Forza Roma”.

15:16 - Bellucci-Milan avanti insieme - La centrocampista Mia Bellucci, classe '97, a breve rinnoverà il proprio contratto con il Milan femminile e farà così parte della rosa a disposizione del neo tecnico Maurizio Ganz. Dopo una stagione segnata da un brutto infortunio che l'ha tenuta a lungo ai box la calciatrice è pronta a conquistare maggiore spazio viste anche le tante partenze in mezzo al campo.

14:52 - Sassuolo, Daleszczyk torna in patria - La centrocampista classe '90 Katarzyna Daleszczyk non è più una calciatrice del Sassuolo, dove era arrivata nella passata stagione da svincolata dopo la mancata iscrizione in Serie A del Brescia. La polacca è infatti tornata in patria per vestire la maglia del Czarne Sosnowiec. Lo ha comunicato la società polacca sul proprio sito.

14:42 - L'Inter punta su Aprile della Pink Bari - Cercata in passato da Milan e Juventus per Roberta Aprile, portiere della Pink Bari e della Nazionale Under 19, ci sarebbe un'altra pretendente molto vicina a chiudere l'affare. Si tratta, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, dell'Inter neopromossa in Serie A che avrebbe intenzione di strappare alle rivali la promettente classe 2000 da affiancare a Katja Schroffenegger, classe '91. Contatti in corso fra la società e l'agente della calciatrice Simone Bernardo per trovare un accordo in vista della prossima stagione.

14:20 - Altro acquisto per la Roma, ecco Thestrup - Nuovo acquisto per la Roma Femminile che ha annunciato l’ingaggio di Amalie Thestrup. La nazionale danese, classe '95, ha trascorso le ultime due stagioni con il club danese Ballerup-Skovlunde Fodbold, realizzando nel 2018-19 ben 17 reti in 24 gare. "Ciao tifosi giallorossi, non vedo l'ora di arrivare nella vostra magnifica città - le prime parole della danese - e di iniziare la stagione con la Roma. Ci vediamo presto!".

MARTEDÌ 16 LUGLIO

21:24 - Juve Women, per Puglisi è sfida fra Hellas e Bari - Sembra profilarsi una sfida a due fra Hellas Verona Women e Pink Bari, probabile ripescata in Serie A, per la centrocampista classe 2000 Valentina Puglisi, Restano invece sullo sfondo le ipotesi che portano all’Empoli Ladies o a un’esperienza estera, negli USA.

20:25 - Hovland annuncia: "Felice di aver firmato col Milan" - Contattata da MilanNews.it, Stine Hovland, nuova calciatrice del Milan femminile ha voluto rilasciare una piccola dichiarazione, queste le sue parole: “Sono molto emozionata di firmare con il Milan. L’ambizione del club di diventare uno dei più importanti club femminili al mondo è di enorme ispirazione per me. È un sogno che si realizza, non vedo l’ora di mettere piede a Milano per cominciare questa nuova avventura e vincere trofei con la maglia rossonera. Forza Milan!”.

20:03 - Roma, Piemonte torna in Spagna: ha firmato col Betis - Dopo appena un anno termina l'avventura alla Roma di Martina Piemonte, attaccante classe '97. La calciatrice sui propri canali social ha annunciato che nella prossima stagione vestirà la maglia del Betis Siviglia: "Sono felice di annunciarvi che da questo momento entro a far parte di questo grande club! Non vedo l’ora di entrare in campo con la squadra. Grazie Betis per questa opportunità".

18:56 - Hovland: "Il Milan mi ha corteggiato tanto" -La norvegese Stine Hovland al portale Vg.no ha confermato le voci su un suo approdo al Milan nella prossima stagione: “Il Milan è una buona squadra e il mio obiettivo è quello di migliorare ogni anno. Mi hanno corteggiato tanto e questo mi fa piacere. Se qualche anno fa mi avessero detto che avrei potuto vivere giocando a calcio non ci avrei creduto, ma ora posso concentrarmi solo sul calcio senza fare altri lavori. Non vedo l’ora di conoscere una nuova cultura”.

18:09 - Inter, si avvicina Alborghetti - Secondo quanto riferito da Milannews.it la centrocampista Lisa Alborghetti, classe '93, potrebbe passare da una sponda all'altra del naviglio. La calciatrice rossonera infatti sarebbe nel mirino dell'Inter che potrebbe presto stringere i tempi per piazzare il primo colpo importante dopo la promozione in Serie A.

Milan, conferme per Fusetti, Manieri e Zanzi - Attraverso i propri profili ufficiali le calciatrici Raffaela Manieri e Laura Fusetti, difensori rispettivamente classe ‘86 e classe ‘90, e il portiere Francesca Zanzi, classe ‘95, hanno confermato che continueranno il proprio rapporto con il club rossonero anche nella prossima stagione.

17:01 - Roma, colpo Andressa per l’attacco - La Roma attraverso il proprio profilo twitter ufficiale ha annunciato l’arrivo della nazionale brasiliana Andressa Alves, nell’ultima stagione al Barcellona finalista di Champions League. “So che nella Roma c’è una grande tradizione di giocatori brasiliani e sono molto felice di essere la prima brasiliana della storia della squadra femminile della Roma. - queste le prime parole della classe '92 - Ci vediamo presto al Tre Fontane, stateci vicino, ci divertiremo! Forza Roma”.

16:19 - Juventus, ufficializzata la svedese Sembrant - Con una nota ufficiale sul proprio sito la Juventus ha ufficializzato l'arrivo del difensore svedese Linda Sembrant, classe '87, fresca vincitrice della medaglia di bronzo ai Mondiali femminili con la nazionale scandinava. La calciatrice, che vestirà la maglia numero 32, arriva dal Montpellier dove militava dal 2014.

16:10 - Florentia, Nencioni ai saluti - L'attaccante Alessandra Nencioni, classe '89, sarebbe ormai a un passo dall'addio alla Florentia, club in cui milita dal 2015 e che ha contribuito a portare dalla Serie D alla Serie A. La calciatrice dovrebbe andare a rinforzare il Napoli femminile che sta allestendo una squadra per puntare alla promozione.

15:33 - Juventus, presa la svedese Sembrant - La Juventus ha prelevato dal Montpellier il difensore Linda Sembrant, classe '87, protagonista con la Svezia all'ultimo Mondiale (dove ha conquistato il terzo posto).

15:25 – Milan, per la difesa piace Hovland - Secondo quanto riferito dal portale norvegese Nrk.no il Milan avrebbe messo nel mirino il difensore Stine Hovland, classe '91, in forza al Sandviken. I contatti con la nazionale norvegese, nella lista delle 23 per la Coppa del Mondo, sarebbero ben avviati e l'operazione potrebbe concludersi a breve.

15:14 – Possibile ritorno a Milano per Vitale - Dopo la mancata iscrizione del Mozzanica in Serie A le giocatrici che hanno vestito la maglia nerazzurra nella passata stagione sono libere di accasarsi altrove. Fra queste c'è Francesca Vitale, difensore classe '92, che potrebbe tornare a vestire la maglia rossonera, questa volta però si tratta dell'AC Milan e non il Milan Ladies di cui è stata capitano. Lo riferisce Calciofemminileitaliano.it.

15:05- Avventura iberica per Thaisa. C'è il Real - Dopo l'addio al Milan la brasiliana Thaisa Moreno, centrocampista classe '88, sarebbe in procinto di sbarcare in Spagna e legarsi al Tacon, il club che dal 2020/21 diventerà la sezione femminile del Real Madrid.

14:59 - La Roma punta Andressa Alves del Barça - Secondo quanto rivelato da Il Romanista la Roma avrebbe intenzione di prelevare dal Barcellona la forte attaccante Andressa Alves che può agire sia da esterna che da prima punta. La brasiliana classe '92, vista ai recenti Mondiali, piaceva anche alla Juventus, ma avrebbe preferito il progetto giallorosso.

14:47 - Oliviero-Sassuolo, addio dopo due anni - L'esterno classe '97 Elisabetta Oliviero ha lasciato il Sassuolo dopo due stagioni. Nel futuro del difensore c'è il Napoli che l'ha ufficializzata sul proprio sito.

14:45 - Cavicchia lascia il Tavagnacco e va a Napoli - La centrocampista italo-svizzera Federica Cavicchia, classe '98, lascia ufficialmente il Tavagnacco (13 presenze l'ano scorso) e si accasa nell'ambizioso Napoli.

14:41 – Giugliano saluta il Milan - La centrocampista classe '97 Manuela Giugliano nella giornata di ieri attraverso i propri profili social ha annunciato l'addio al Milan femminile dopo appena una stagione. “Il Milan è stato famiglia e crescita, sotto tutti i punti di vista. Con la maglia rossonera e la famiglia rossonera accanto ho vissuto un anno speciale. E’ stato un onore, un su e giù di emozioni che non dimenticherò mai. - si legge nel post -Grazie del supporto e della fiducia a tutti quelli che mi sono stati vicino: lo staff tecnico, la dirigenza, le mie compagne e i nostri incredibili tifosi”. Nel futuro dell'azzurra ci sarebbe la Roma.

14:40 – Hellas Verona, arriva Bonazzoli in panchina - L'Hellas Verona nella giornata di ieri ha annunciato la nomina di Emiliano Bonazzoli, ex tecnico del ChievoValpo, come allenatore della squadra femminile. L'ex centravanti, che sarà affiancato dall'ex calciatrice Silvia Fuselli (al Verona dal 2014 al 2016), prende il posto di Sara Di Filippo.

14:38 - La Roma ufficializza Erzen - La Roma ha ufficializzato sul proprio sito l'arrivo del primo acquisto ufficiale della stagione 2019/20. Si tratta di Kaja Erzen, centrocampista slovena classe '94, dal Tavagnacco. "Ciao. Vi do appuntamento al Tre Fontane per la nuova stagione. Sono molto orgogliosa di poter indossare la maglia giallorossa. Daje Roma!" Queste le prime parole della calciatrice sul twitter della Roma.

LUNEDÌ 15 LUGLIO