Ufficiale Milan, dopo quattro anni finisce l'avventura di Dompig: "Buona fortuna per la tua carriera"

Dopo quattro stagioni, in cui ha messo a segno 16 reti in 78 presenze, l’avventura al Milan di Chanté Dompig è giunta al capolinea. Il club rossonero ha infatti annunciato il suo addio con un breve post sui canali ufficiali in cui si legge: “Chanté parte, e vorremmo augurarle la massima fortuna per la prossima fase della sua carriera”.

L’attaccante esterna del Suriname, ma nata e cresciuta nei Paesi Bassi, era arrivata in rossonero nel 2022 dall’Empoli, dove si era messa in luce con 12 reti in 49 gare.