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Parma Femminile, Sottili: "È iniziato un nuovo percorso, Fiorentina squadra forte"

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 13:19Calcio femminile
24.10.2026 13:19Calcio femminile
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com

Stefano Sottili, tecnico del Parma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club alla viglia della sfida contro la Fiorentina: "Vogliamo iniziare a fare punti, questo è il nostro obiettivo. È iniziato un nuovo percorso, con modalità di lavoro e richieste differenti, ma la volontà rimane quella di aiutare le ragazze a crescere, abbinando i progressi ai risultati sportivi.

Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e iniziare a raccogliere quanto di buono stiamo costruendo. Contro l'Inter abbiamo mostrato aspetti positivi, non soltanto nel primo tempo. Siamo riusciti, per larghi tratti, a giocare alla pari contro un avversario di grande valore e vogliamo dare continuità a quanto fatto, cercando di mantenere quel livello di prestazione per un arco di tempo sempre più ampio.

La Fiorentina è una squadra forte, con una rosa importante e di qualità. Già nella scorsa stagione ha lottato per le prime posizioni e credo possa competere fino alla fine per un posto in Champions League. Affronteremo un avversario di valore, contro il quale saremo chiamati a offrire una prestazione importante per provare a ottenere un risultato positivo".

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