Il Parma Femminile esonera Valenti; pronto Sottili? Intanto al Como 1907 arriva Flores

Una giornata relativamente tranquilla, quella da poco trascorsa, per la Serie C - decisamente molto movimentata dopo il weekend -, ma anche per la Serie B, che si avvicina alla ripresa del torneo, dopo la lunga sosta per le Nazionali che ha fermato il campionato cadetto oltre a quello di Serie A. Sosta che però fermerà, almeno per questo weekend, il campionato di Serie A Women, che dopo solo due giornate giocate vedrà appunto l'interruzione, ma anche delle novità sulle panchine.

O meglio, sulla panchina del Parma Femminile, che ieri ha optato per l'esonero del tecnico Giovanni Valenti e del suo staff: primo ribaltone della stagione, che potrebbe però presto trovare anche la sua soluzione. Il nome attualmente in pole per il post è quello di Stefano Sottili, che a breve dovrebbe incontrarsi con la proprietà; il trainer, reduce dall'avventura con il Como Women, in estate era stato al vaglio del Napoli Women.

Guardando invece più al campo, un annuncio arriva dal Como 1907: la società lariana ha annunciato l’ingaggio di Silvana Flores, centrocampista che si è unita al club biancoblu nel corso della sessione estiva di mercato. Classe 2002, è approdata al Como dopo aver concluso la sua esperienza con il Club Universidad Nacional in Messico.