Parma Femminile, Sottili: "Dobbiamo ora essere in grado di abbinare le prestazioni ai risultati"
Claudia Marrone
Tutto pronto per il ritorno in campo della Serie A Women, con la 5ª giornata sempre più prossima: sul cammino di una Parma che sta tentando la risalita, ci sarà il Sassuolo, fanalino di coda della graduatoria.
Del match, come si legge sui canali ufficiali del club, ha così parlato il tecnico Stefano Sottili: "Le ragazze si sono allenate bene, con lo spirito giusto e con la consapevolezza di aver fatto una gara positiva contro la Fiorentina, al di là del risultato negativo. Adesso dobbiamo essere in grado di abbinare le prestazioni ai risultati. Vedo nella squadra la voglia e la fiducia necessarie per affrontare le difficoltà che la prossima partita ci presenterà. Dobbiamo continuare su questa strada, dando continuità alle prestazioni offerte nelle ultime gare".
Parlando poi dell'avversario: "Il Sassuolo è una squadra che merita rispetto. A loro vanno i complimenti per aver portato stabilmente in prima squadra tante ragazze provenienti dal settore giovanile, valorizzando il lavoro svolto nella crescita delle proprie calciatrici”.