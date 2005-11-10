Il Parma Femminile riparte da Sottili in panchina: è lui il nuovo tecnico gialloblù

Lo avevamo anticipato ieri, ora arriva l'ufficialità del tutto: Stefano Sottili è il nuovo tecnico del Parma Femminile, dove approda dopo due turni di campionato a seguito dell'esonero di Giovanni Valenti.

Di seguito, la nota del club ducale:

"Stefano Sottili è il nuovo allenatore della Prima Squadra Femminile del Parma Calcio 1913. Il tecnico di Figline Valdarno ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27.

Classe 1969, Sottili ha maturato una lunga esperienza nel calcio professionistico italiano, guidando diverse squadre tra Serie B e Serie C, tra cui Venezia, Carrarese, Varese e Feralpisalò. Nel suo palmarès da allenatore spiccano le promozioni in C1 ottenute con il Carpi nella stagione 2010/2011 e con il Venezia nella stagione 2012/2013. Nel 2024 ha intrapreso il proprio percorso nel calcio femminile alla guida del Como Women, sancendo il record di punti nella massima serie della storia del Club, nella stagione 2024\25.

A Stefano Sottili il più caloroso benvenuto da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini e di tutta la società per l’inizio di questa nuova avventura a tinte gialloblu".