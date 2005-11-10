Roma Femminile, rinnovo fino al 30 giugno 2030 per Manuela Giugliano

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Roma Femminile, rinnovo fino al 30 giugno 2030 per Manuela GiuglianoUfficiale
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Luca Bargellini
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Oggi alle 14:02Calcio femminile
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21.10.2026 14:02Calcio femminile
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L’AS Roma è lieta di annunciare che Manuela Giugliano ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2030.
Manuela Giugliano, il profilo
Dal suo arrivo nella stagione 2019-20 Manuela ha totalizzato 235 presenze, segnando 76 reti e producendo 66 assist. Nella classifica all time è la calciatrice giallorossa con più presenze e con più gol realizzati. Nel corso delle sette stagioni in giallorosso è stata protagonista nella conquista di tre Scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Inoltre, nella passata stagione è stata premiata come MVP assoluta della Serie A. Nel 2024 Manuela è stata anche la prima storica italiana ad essere candidata al Pallone d’Oro.
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