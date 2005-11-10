Italia, Giugliano: "Il Franchi ci porta fortuna. Il Mondiale è un nostro obiettivo"

In vista della gara di martedì (ore 18:15 diretta su Rai 2), valida come ritorno del primo turno dei play off per il Mondiale, contro la Bielorussia (andata 2-0 per l’Italia), la centrocampista azzurra Manuela Giugliano ha parlato ai canali ufficiali della FIGC spiegando di voler rivivere le stesse emozioni vissuta in passato al Franchi di Firenze: “Vorrei rivivere la stessa emozione che ho vissuto in quelle due serate. È uno stadio che mi piace molto, che ci porta fortuna e siamo molto felici di poter giocare a Firenze una partita così importante. - prosegue Giugliano parlando del pubblico - Speriamo ovviamente di vedere tante persone sugli spalti, tanti bambini e tanti genitori, perché sono la nostra arma in più. Sentire il sostegno e il boato dei tifosi è un aspetto fondamentale del nostro sport, che spesso ti dà la carica per fare una corsa in più per la compagna”.

Sulla preparazione della sfida

“Stiamo lavorando per migliorare quegli aspetti che due giorni fa in alcune situazioni sono mancati. – ha proseguito Giugliano - Era lecito magari aspettarsi un risultato più rotondo, però tutte le partite ormai sono difficili e il nostro compito è quello di voltare pagina per concentraci solo sul prossimo impegno. Dovremo trovare un po’ più di profondità con gli interni di centrocampo, fare più inserimenti dietro le punte e cercare di sfruttare ogni occasione che si presenta davanti perché con i gol aumenta anche la fiducia di tutto il gruppo”.

Sul sogno del terzo Mondiale

Giugliano guarda poi avanti, alla prossima estate, quando potrebbe giocare il suo terzo Mondiale di fila: “È uno dei miei obiettivi personali, come d’altronde lo è per tutte noi. Lavoriamo duro ogni giorno per poter vivere un’esperienza del genere. La Coppa del Mondo è il massimo a cui possiamo aspirare e vogliamo farci trovare pronte, anche perché ci manca ancora qualcosa da raggiungere con la maglia della Nazionale, ma non dico cosa per scaramanzia. Quel che è certo è che darò e daremo tutto che abbiamo dentro di noi per arrivare in Brasile e portare a casa un risultato importante”.