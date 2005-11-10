Manca sempre meno alla sfida di Helsinki, in programma il primo dicembre alle 17:30 (diretta su Rai 2), dell'Italia Femminile valida per l'andata della finale degli spareggi per il Mondiale che si terrà in Brasile in estate. La squadra di Andrea Soncin si sta allenando a Coverciano per preparare al meglio il doppio impegno (il ritorno si giocherà a Taranto il 5 dicembre alle 21:15 con diretta sempre su Rai 2), che può valere la terza qualificazione di fila alla Coppa del Mondo.

Obiettivo Mondiale

A parlare ai microfoni di Rai Sport nella giornata di oggi è stata la centrocampista Manuela Giugliano: "Stiamo preparando la partita nel miglior modo possibile, mettendo tanta benzina nelle gambe e tante informazioni nella mente. Siamo serene e ci divertiamoed è questa la cosa più bella. - spiega la calciatrice della Roma parlando poi delle avversarie - Sono una squadra veloce e fisica, che proverà ad aggredirci fin da subito per non far emergere le qualità che abbiamo. Questa dovrà essere una motivazione in più per riuscire a imporre il nostro gioco, controllando il possesso del pallone senza alcun timore”.

Giugliano poi guarda alla prossima estate sognando un'altra grande competizione: “La parola Mondiale già dice tutto: è il sogno di tutte le bambine che giocano a calcio e so quanto è bello essere lì con tutte le persone che ti guardano dallo stadio e da casa. Sarebbe bellissimo anche per gli italiani, che sono certa ci accompagnerebbero con passione durante tutto il cammino”.