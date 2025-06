Ufficiale Sassuolo, ufficiale la separazione con il talento tedesco Gina Chmielinski

Si separano le strade fra Gina Chmielinski e il Sassuolo femminile dopo un solo anno insieme. Un anno in cui la tedesca si è confermata in Serie A e in cui si è affermata nella piazza neroverde, distinguendosi come trequartista o come mezzala di spinta. Per la ormai ex numero 10 si apriranno verosimilmente a breve altre porte, ma nel frattempo è giusto soffermarsi anche sui saluti. Di seguito il comunicato ufficiale del club emiliano, che riportiamo in versione integrale:

IL SASSUOLO SALUTA E RINGRAZIA GINA CHMIELINSKI

Arrivata in neroverde nell’estate 2024, alla sua seconda stagione nella massima serie italiana, la centrocampista tedesca classe 2000 ha collezionato 25 presenze, realizzando 10 reti – tra cui 3 doppiette. Chiude un’annata da protagonista, culminata con il premio di Miglior Centrocampista della Serie A Femminile eBay 2024/25 e l’inserimento nella Top 11 della stagione.

Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro, Gina

Chmielinski aveva passato la scorsa stagione al Napoli Women, giocando da assoluta titolare e sfornando sette assist. Una ragazza dai grandi mezzi tecnici e dal potenziale ancora in via di sviluppo. Ad ogni modo per lei si tratterà, a prescindere della prossima maglia da indossare, del terzo anno consecutivo con una squadra differente.