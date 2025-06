Ufficiale Danimarca, sarà Michelsen il nuovo ct. Entrerà in carica dopo l'Europeo estivo

La Danimarca ha annunciato il nome del nuovo ct della Nazionale femminile che prenderà il posto di Andrée Jeglertz, che dalla prossima stagione siederà sulla panchina del Manchester City, dopo l’Europeo femminile di questa estate. Si tratta di Jakob Michelsen che ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione di rinnovo fino all’estate 2029 in caso di qualificazione al prossimo Europeo. Michelsen ha allenato in passato SønderjyskE, Hammarby IF, OB e, più recentemente, l'HamKam in Norvegia. La sua carriera da allenatore è iniziata con la squadra femminile dello Skovbakken nel 2007. Nel 2015 è stato nominato Allenatore dell'anno in Danimarca dopo aver guidato il SønderjyskE alla storica medaglia d'argento nella Superliga.

Il direttore sportivo della Federcalcio Peter Moller ha salutato così il cambio della guardia: “Dato che il nostro attuale ct ha cercato altre opportunità di lavoro, in accordo con la DBU, negli ultimi mesi siano andati alla ricerca di un nuovo allenatore e siamo molto soddisfatti di aver scelto Jakob che è stato il nostro candidato di riferimento e che riteniamo sia la persona giusta per sviluppare ulteriormente la nostra nazionale”.

"Io e la mia famiglia ci siamo divertiti moltissimo in Norvegia, ed è stato difficile dire addio, ma ho dovuto accettare un'opportunità così unica. È un grande onore diventare commissario tecnico della Nazionale femminile e del proprio paese. - queste le parole del neo ct Michelsen - È una squadra entusiasmante con molte giocatrici talentuose e ambiziose, e ci sono solide basi su cui costruire. Non vedo l'ora di lavorare con le giocatrici, con lo staff della squadra, con l'intero staff tecnico della DBU e con i club. Il calcio femminile danese è in continua evoluzione e il mio obiettivo sarà mantenere la direzione positiva e allo stesso tempo valutare dove noi possiamo intraprendere nuovi passi in avanti, poiché questo è assolutamente necessario per stare al passo con gli sviluppi a livello internazionale”.

Il primo compito di Michelsen sarà quello di conquistare in autunno la permanenza nella Lega A di Women’s Nations League dopo aver chiuso al terzo posto nel Gruppo 4 alle spalle di Svezia e Italia.