Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Paolo Lora Lamia
Prosegue l'ottimo cammino dell'Inter nella Serie A Women. In occasione del match contro il Parma valido per la 3ª giornata, le nerazzurre vincono con il punteggio di 3-0. Apre Bugeja al 39', poi nella ripresa arrotondano Vilhjalmsdottir e Cambiaghi. Un successo che vale l'aggancio a Roma e Como 1907.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
Serie A Women, 3ª giornata
Sassuolo-Napoli Women 1-4
10' Giordano (N), 19', 50' e 79' Dompig (N), 67' rig Clelland (S)
Como Women-Fiorentina 1-1
30' Omarsdottir (F), 46' Bergersen (C)
Ternana Women-Lazio 1-0
50' Strode
Juventus-Como 1907 2-4
12' Moraca (C), 52' Redondo (J), 61' Wullaert (C), 69' e 76' Bonfantini (C), 88' Chiba (J)
Roma-Milan 4-2
10' e 27' Pellegrino (R), 24'rig e 29' Grimshaw (M), 66' Giugliano (R), 90+6' Greggi (R)
Inter-Parma 3-0
39' Bugeja, 57' Vilhjalmsdottir, 87' Cambiaghi
SERIE A WOMEN - CLASSIFICA
Roma 9
Como 1907 9
Inter 9
Ternana Women 6
Como Women 4
Fiorentina 4
Juventus 3
Milan 3
Napoli Women 3
Parma 1
Lazio 1
Sassuolo 0
* una gara in meno