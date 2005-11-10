Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste

Prosegue l'ottimo cammino dell'Inter nella Serie A Women. In occasione del match contro il Parma valido per la 3ª giornata, le nerazzurre vincono con il punteggio di 3-0. Apre Bugeja al 39', poi nella ripresa arrotondano Vilhjalmsdottir e Cambiaghi. Un successo che vale l'aggancio a Roma e Como 1907.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

Serie A Women, 3ª giornata

Sassuolo-Napoli Women 1-4

10' Giordano (N), 19', 50' e 79' Dompig (N), 67' rig Clelland (S)

Como Women-Fiorentina 1-1

30' Omarsdottir (F), 46' Bergersen (C)

Ternana Women-Lazio 1-0

50' Strode

Juventus-Como 1907 2-4

12' Moraca (C), 52' Redondo (J), 61' Wullaert (C), 69' e 76' Bonfantini (C), 88' Chiba (J)

Roma-Milan 4-2

10' e 27' Pellegrino (R), 24'rig e 29' Grimshaw (M), 66' Giugliano (R), 90+6' Greggi (R)

Inter-Parma 3-0

39' Bugeja, 57' Vilhjalmsdottir, 87' Cambiaghi

SERIE A WOMEN - CLASSIFICA

Roma 9

Como 1907 9

Inter 9

Ternana Women 6

Como Women 4

Fiorentina 4

Juventus 3

Milan 3

Napoli Women 3

Parma 1

Lazio 1

Sassuolo 0

* una gara in meno