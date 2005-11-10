In vista della gara di questo pomeriggio (ore 18:45) contro il Real Madrid in Women’s Champions League, la centrale difensiva dell’Inter Ivana Andres ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter. Per lei infatti si tratta di una gara molto sentita visto che ha vestito la maglia del club spagnolo dal 2020 al 2024 collezionando 137 presenze.

Le parole di Ivana Andres sulla sfida

“Servirà restare molto concentrate e fare il nostro gioco in questa partita, questo è quello che ci chiede il mister. Dobbiamo avere la massima attenzione nel corso dei 90 minuti e mantenere l’ambizione di conquistare i tre punti. - spiega la classe ‘94 a Inter TV – Tornare a Madrid per me è speciale, è stata casa mia per quattro anni e penso che sarà una partita emozionante avendo tanti ricordi”.

Sull’importanza della difesa

La centrale poi si concentra sul suo reparto: “La difesa è il miglior attacco, se non subisci gol sei sicura di non poter perdere la partita. Difendere e attaccare bene però è una responsabilità che riguarda tutta la squadra. A livello personale io cerco sempre di dare il massimo per le mie compagne e per la squadra".