Real Madrid-Inter, le formazioni ufficiali: Cambiaghi dal 1°. Due ex Juve fra le spagnole
Tommaso Maschio
L'Inter questo pomeriggio, ore 18:45, scenderà in campo a Madrid contro il Real per la quinta giornata di Women's Champion League. Il tecnico nerazzurro Sassarini sceglie Cambiaghi come partner in attacco di Raphino schierando un 4-4-2 molto offensivo dove Detruyer e Glionna sono le esterne di centrocampo a Vihjalmsdottir agisce da mediana con Santi. In difesa c'è la grande ex di turno Ivana Andres. Quesada risponde con due ex juventine in campo dall'inizio come Caruso a centrocampo e Beerensteyn nel tridente offensivo al fianco delle stelle Caicedo e Schroder. Tanti nomi importanti in panchina come Dabritz, Bruun, Angeldahl e Andersson.
Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Inter
Real Madrid (4-3-3): Laia Lopez; Eva Navarro, Mendez, Lakrar, Cristobal; Caruso, Senss, Jacinto; Beerensteyn, Schroder, Linda Caicedo. A disposizione: Frohms, Noemi, Levels, Comendador, Keukelaar, Dabritz, Bruun, Del Castillo, Dorado, Angeldahl, Holmgaard, Andersson. Allenatore Pau Quesada
Inter (4-4-2): Runarsdottir; Kullberg, Ivana Andres, Milinkovic, Bartoli; Glionna, Santi, Vihjalmsdottir, Detruyer; Cambiaghi, Raphino. A disposizione: Forcinella, Belli, Van Diemen, Bugeja, Polli, Magull, Robustellini, Tomasevic, Payne, Giudici, Bressan. Allenatore David Sassarini
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA LEAGUE PHASE
Oggi
Ore 18:45 - Hacken-Manchester City
Ore 18:45 - Real Madrid-Inter
Ore 21:00 - Chelsea-PSG
Ore 21:00 - Juventus-Leuven
Giovedì 19 novembre
Ore 18:45 - Austria Vienna-Bayern Monaco
Ore 18:45 - Paris FC-Koge
Ore 21:00 - Arsenal-Lyon
Ore 21:00 - Barcellona-Servette
Ore 21:00 - Benfica-Roma
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - CLASSIFICA
Lyon 10
Barcellona 10
Bayern Monaco 8
Arsenal 8
Chelsea 8
Manchester City 6
Juventus 6
Benfica 6
PSG 5
Koge 4
Roma 4
Inter 4
Servette 3
Hacken 2
Paris FC 2
Leuven 2
Austria Vienna 1