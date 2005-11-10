Arriva una sconfitta per l'Inter Women in casa del Real Madrid, nella 5ª giornata della Women's Champions League: le nerazzurre sono state battute 3-1, nonostante una prestazione di buon livello.

Al termine del match dell'Estadio Alfredo Di Stefano, il tecnico David Sassarini, ai canali ufficiali del club, ha così parlato: "La prestazione è decisamente positiva, abbiamo giocato un'ottima partita, giocando alla pari contro una squadra che ogni anno arriva ai quarti di finale ed è stabilmente tra le migliori otto d'Europa. Vincere su questo campo è molto difficile, c'è rammarico per essere rimasti in dieci ma nonostante l'inferiorità numerica siamo riusciti a pareggiare e creare diversi presupposti per passare in vantaggio".

Conclude: "Questo match rappresenta un'altra tappa del nostro percorso, siamo migliorati tantissimo rispetto alla sfida contro il Lione, stiamo alzando l'intensità di partita in partita. Le sfide precedenti ci hanno insegnato tanto e anche questa deve farci scuola. In undici contro undici abbiamo giocato alla pari, per questo c'è rammarico. Noi lavoriamo tutti i giorni per limare gli errori, in Champions League non si può sbagliare nulla".