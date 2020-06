ufficiale Orobica, le colonne Brasi, Vavassori e L. Merli lasciano il club

Dopo l'addio di Cristiana Merli, annunciato dalla calciatrice sui propri social, l'Orobica ha annunciato altri tre addii di peso. Si tratta di Luana Merli, Marta Brasi e Guya Vavassori che non rientrano nel progetto tecnico della società per il prossimo anno. La prima lascia il club dopo sei stagioni, mentre le altre due dopo ben 8 campionati. Questa la nota:

"L'Orobica comunica che le giocatrici Merli Luana, Brasi Marta e Vavassori Guya non rientreranno nel Progetto Tecnico per la Stagione 2020/2021.

Dopo i molti anni passati insieme (per Brasi e Vavassori ben 8 stagioni, per Merli L. 6 stagioni) i ringraziamenti sono doverosi, soprattutto per il massimo impegno profuso dalle giocatrici che hanno regalato alla Società risultati sportivi memorabili e ricordi ancora vividi.

Grazie a queste giocatrici per aver avuto a cuore i colori rossoblu e per aver condiviso un lungo periodo delle proprie vite con le #bergamosharks.

In bocca al lupo #MB21 #LM18 #GV9 per il Vs futuro calcistico, che sia ricco di soddisfazioni come quello avuto con l'Orobica!".