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Napoli, a gennaio arriva un centrocampista. Inserimento su Romano, che piace anche a Juve e Inter. Ecco gli altri nomi. Lucca di nuovo in uscita?. Sale il pressing su Varela. Per Lang ipotesi Ajax e Psv

Niccolò Ceccarini
autore
Niccolò Ceccarini
Oggi alle 00:00Editoriale
24.10.2026 00:00Editoriale
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Poco più di due mesi al mercato invernale e prime riflessioni importanti in casa Napoli in vista della riapertura delle trattative. Nei giorni scorsi De Laurentiis, Allegri e Manna hanno fatto il punto della situazione. Per rilanciare ulteriormente le sue ambizioni in questo campionato, la squadra ha bisogno di ritocchi di qualità. Di sicuro ci sarà da fare qualcosa a centrocampo, un reparto che ha bisogno di rinnovarsi e trovare energie fresche. Il Napoli vorrebbe riuscire a piazzare almeno un colpo (ma se ci fosse la possibilità anche due). E il motivo è molto semplice. Il futuro di Anguissa, Lobotka e De Bruyne ad oggi rimane un grande rebus ed è per questo che il Napoli si sta muovendo per sopperire alle loro eventuali partenze. Che tra l’altro andrebbero ad alleggerire ulteriormente il monte ingaggi. Una certezza resta McTominay. Lo scozzese è assolutamente centrale nel progetto azzurro e dopo una fase di leggero stallo la trattativa sta andando avanti con fiducia e moderato ottimismo. L’intesa attuale è fino al 2028, il Napoli è convinto di trovare l’accordo (anche se ci vorrà ancora un po’ di tempo) per allungare fino al 2030 con adeguamento. Ovviamente l’idea è ripartire da lui inserendo forze nuove nel reparto. Oltre a Coulibaly e Zorgane la lista si sta allargando giorno dopo giorno. Il Napoli infatti sta sondando il terreno su vari fronti. È chiaro che ci sono giocatori che difficilmente si possono spostare a gennaio ma ciò non significa che magari non possano farlo in estate. La società azzurra segue con interesse alcuni profili. Uno di questi è Romano. Dopo Inter e Juventus anche la società azzurra ha cominciato a prendere informazioni su di lui. Per ora nessun passo decisivo ma le sue caratteristiche sarebbero ideali per arricchire un settore destinato a cambiare molto. Al Napoli piacerebbe tanto anche Perrone ma qui non ci sono margini di manovra visto che il Como è pronto a blindarlo.

E allora ecco che la ricerca di Manna prosegue. Tra i nomi monitorati c’è anche Bergwall del Tottenham, che piace pure al Barcellona. La strada è in salita ma il Napoli resta alla finestra. In Argentina invece i riflettori si sono accesi su Aranda del Boca. Insomma le idee non mancano ma gli azzurri stanno valutando anche un intervento nel settore offensivo. La questione riguarda da vicino Lucca, che dopo essere rientrato alla base alla fine dell’esperienza non brillante con il Nottingham Forest potrebbe di nuovo partire in prestito a gennaio. Una soluzione che potrebbe essere presa in considerazione (visti gli ottimi rapporti con l’Udinese) è uno scambio con Davis. A ora solo una suggestione, visto che l’argomento deve ancora essere affrontato in maniera concreta. Un giocatore che è entrato nei radar è Varela del Monza. Un vero affare quello della società brianzola che in estate lo ha acquistato per 2,5 milioni di euro dal Benfica. I numeri parlano per lui. Tra campionato e Coppa Italia ha già realizzato 9 gol in 8 partite ufficiali. Una media molto buona che ha subito suscitato l’attenzione di tante società. Non esiste recompra ma solo la possibilità da parte del club portoghese di pareggiare un’eventuale offerta. Il Benfica si è assicurato il 20% sulla plusvalenza di una futura rivendita. Varela è una punta completa ed è per questo che anche in Premier League hanno cominciato a muoversi, l’Arsenal su tutti. Insomma il Napoli ci sta pensando anche se sa bene che non sarà così semplice nel caso convincere il Monza ad aprire ad una trattativa già nella sessione invernale. Detto questo resta sempre da capire cosa accadrà con Lang. In estate gli azzurri hanno preso in considerazione l’ipotesi di una sua cessione ma non è mai arrivata una proposta all’altezza. Su di lui restano Ajax e Psv, che potrebbero farsi avanti.

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