Juventus, pronta la linea giovane. Duello con l’Inter per Romano ma occhio a Doumbia e Ndour. Milan a gennaio un difensore: Gonçalo Inacio o Tiago Gabriel su cui c’è anche la Fiorentina. Ecco i nomi per il centrocampo del futuro

La Juventus ha stabilito la linea guida del futuro. Nei piani dei bianconeri il ringiovanimento della rosa è sicuramente uno dei punti centrali per dare continuità negli anni a un progetto tecnico ben preciso. È chiaro che per realizzarlo nella sua interezza ci sarà bisogno di tempo ma le prime manovre sono già iniziate. Che Palmisani sia un obiettivo per la porta non è più un segreto (la Juventus a ora è in pole position e il discorso con il Frosinone e assolutamente ben avviato) ma l’attenzione si sta concentrando anche su altri reparti. In primis sul centrocampo dove Carnevali e Massara hanno individuato una serie di profili su cui fare un investimento importante. E qui si registra un forte inserimento per Romano. Su di lui si è già mossa l’Inter, che lo considera in prospettiva un possibile sostituto di Calhanoglou ma ora anche i bianconeri hanno iniziato a fare sul serio. Per il Cagliari è un’ottima notizia visto che la concorrenza aumenta il prezzo di mercato. I rossoblù lo riscatteranno dalla Roma ad una cifra intorno ai 5 milioni di euro e potranno nel caso rivenderlo ad una cifra molto più alta. Un altro giocatore che piace già da questa estate è Ndour. La Fiorentina nel gennaio 2025 lo ha acquistato dal Paris Saint Germain, che però ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Per i viola è incedibile ma la Juventus è pronta a farsi avanti. La terza ipotesi è rappresentata da Doumbia, che proprio nell’ultima sessione lo Sorting ha preso dal Venezia per 20 milioni di euro più bonus.

E veniamo al Milan. I rossoneri per gennaio hanno in ponte l’acquisto di un difensore. Un’operazione che avrebbero fatto molto volentieri già ad agosto ma che per motivi diversi non si è potuta realizzare.

Il Milan sta facendo le sue valutazioni e all’orizzonte restano due opzioni molto valide. La prima è rappresentata da Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona. Il costo è molto alto. La società portoghese chiede 35-40 milioni di euro. L’altra opportunità si chiama Tiago Gabriel. Il centrale del Lecce è cresciuto davvero tanto. Il Milan nell’ultima sessione ha alzato il pressing, a gennaio potrebbe fare un tentativo, anche se non sarà semplice visto che pure la Fiorentina si sta facendo sotto. I rossoneri però guardano anche avanti, alla prossima stagione e qui l’idea è quella di inserire un giocatore forte che possa parzialmente compensare la partenza di Luka Modric. Ovviamente il compito è difficilissimo ma il Milan ha già cominciato a seguire alcuni profili. Uno di questi è Alex Scott del Bournemouth, che in Premier League sta impressionando un po’ tutti. Non è un caso che su di lui siano già piombati Arsenal e Chelsea. Non è però il solo visto che i riflettori ultimamente si sono accesi anche su Yasin Ayari del Brighton. Un centrocampista molto duttile visto che si esprime ad alti livelli sia giocando da mediano che alle spalle della punta centrale. Lo svedese può diventare una grande occasione perché il suo contratto è in scadenza giugno 2027 anche se la società inglese ha la possibilità di allungarlo unilateralmente fino al 2028. Nella lista dei dirigenti rossoneri c’è però anche un altro profilo. È Adem Zorgane, algerino dell’Union-Saint Gilloise, che abbian fisicità a buone qualità tecniche.