Juventus, a gennaio serve anche un esterno sinistro: ecco tutti i nomi. Inter c’è un’idea Chiesa, che può diventare un’opzione anche per la Roma. Milan, punto rinnovi: dopo Pulisic ora Rabiot. Tresoldi il sogno per il futuro

Il momento non è certo dei migliori per la Juventus. La sconfitta contro il Genoa ha fatto riemergere tutti i problemi di una squadra che, al di là delle responsabilità di Spalletti, avrà bisogno anche di migliorarsi nel mercato di gennaio. La stagione è cominciata in salita e anche per questo i correttivi a metà campionato saranno importanti. Una delle esigenze è sicuramente rappresentata dalla fascia sinistra. Carnevali e Massara in quest’ultimo periodo hanno affrontato in maniera concreta la questione. Bisognerebbe capire meglio la situazione di Cambiaso che magari davanti a qualche offerta interessante potrebbe anche partire. La Juventus per questo ruolo continua la sua ricerca. I bianconeri valutano varie opzioni e stanno perlustrando i principali campionati europei. In Bundesliga un’opportunità è rappresentata da David Raum del Lipsia. Nei radar della società bianconera è di fatto entrato anche Tyrick Mitchell del Crystal Palace. La Juventus lo ha fatto seguire e le relazioni sono molto positive. L’ultimo nome in ordine di tempo su cui c’è un forte gradimento tecnico è Mahmadou Nagida del Rennes. Un esterno che ha colpito molto la dirigenza bianconera anche nel match di Europa League disputato proprio la settimana scorsa a Torino. Ancora la Juventus non ha spinto forte sull’acceleratore ma è chiaro che a breve dovrà scegliere l’opzione giusta su cui concentrarsi.

Anche l’Inter è molto attenta alle occasioni di mercato che si potrebbero creare già nella finestra invernale. Un’opportunità potrebbe diventare Federico Chiesa. Al Liverpool non sta trovando molto spazio e l’idea di un suo eventuale ritorno in Italia non è da scartare a priori. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore e da quella dei Reds. Una possibilità potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto, considerato che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2028.

Attenzione però anche alla Roma, che è a caccia di un esterno offensivo per il mercato invernale. Rispetto all’Inter, la società giallorossa potrebbe anche pensare ad un’offerta per un acquisto a titolo definitivo. La Roma intanto continua a lavorare anche su Endrick. Il Real Madrid alla fine potrebbe dare il via libera alla cessione. Tra i monitorati ci sono anche Gittens del Chelsea e Lewelling dello Stoccarda. Tornando all’Inter e alla fascia sinistra è in dirittura d’arrivo il rinnovo di Dimarco fino al 2031. In prospettiva futura, sempre per questo ruolo, l’Inter ha acceso i riflettori su Pedrinho dello Shakhtar Donetsk, per il quale il club ucraino chiede 25 milioni di euro.

Infine il Milan. Il club rossonero in questo periodo è molto attento ai rinnovi. Dopo aver sistemato quello di Pulisic (fino al 2031) adesso il prossimo obiettivo è trovare un’intesa con Rabiot, il cui contratto è in scadenza 30 giugno 2028 L’obiettivo è prolungarlo di due anni. Il club rossonero però guarda tanto anche al futuro e ha capito che Cissé potrebbe avere a breve molti corteggiatori. Ed è anche per questo che il progetto nel tempo è blindare anche lui. il Milan intanto in vista della prossima stagione è pronto a fare un altro grande investimento in attacco. E qui i riflettori si sono accesi anche su Nicolò Tresoldi. La concorrenza è particolarmente agguerrita. Chelsea e City sono già sulle sue tracce. A loro si sono progressivamente aggiunti anche Tottenham e United oltre ad Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Oggi per il Milan è solo un pensiero ma nei prossimi mesi il discorso potrebbe diventare molto concreto.