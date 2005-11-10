Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, possibile un tentativo per Balogun già a gennaio ma resta viva l’ipotesi Sorloth. Roma sempre al lavoro per l’esterno. Non solo Endrick: Gomes e Kvernadze le alternative. E per il futuro spunta l’ipotesi Banjaqui

Niccolò Ceccarini
autore
Niccolò Ceccarini
ieri alle 23:30Editoriale
16.10.2026 23:30Editoriale
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

La Juventus è sempre alla ricerca di un attaccante. Il club bianconero nonostante gli arrivi di Kolo Muani e Woltemade continua a guardarsi intorno. Il discorso doveva esser affrontato per l’estate ma la necessità potrebbe prevedere tempi più brevi. Ed è per questo che in casa bianconera non sono da escludere novità. Il nome che rimbalza con più frequenza è quello di Balogun. Nell’ultima sessione era quasi tutti fatto per il suo trasferimento dal Monaco all’Everton per 50 milioni di euro poi però la cessione non si è concretizzata per un problema alle visite mediche. Tra l’altro l’attaccante statunitense è finito fuori anche dalla lista Conference e la sensazione.è che di fronte ad una buona offerta la società francese potrebbe farlo partire già a gennaio. E qui tutto dipenderà dalla Juventus. Carnevali e Massara a breve faranno un punto della situazione per capire se è il caso o meno di anticipare un investimento previsto invece per giugno. È evidente che questa sarebbe una soluzione costosa ma esiste anche un piano B, che poi tanto B in realtà non è. La prima alternativa resta infatti Alexander Sorloth, anche lui un centravanti con le caratteristiche fisiche particolarmente gradito a Spalletti. Dopo aver superato i problemi fisici in questo momento non sta giocando tantissimo visto che Simeone gli sta preferendo David. Il poco spazio potrebbe essere una chiave per la Juventus per cercare di averlo in prestito per sei mesi.
Anche la Roma è destinata a recitare un ruolo da protagonista nel mercato invernale. Già da tempo gli obiettivi sono molto chiari: un vice Wesley e un esterno offensivo in grado di fare la differenza e aumentare la qualità nel reparto. Endrick rimane un’opportunità per l’immediato. Già in estate la Roma avrebbe voluto fare questa operazione ma poi gli assalti giallorossi sono andati a vuoto.

Tony D’Amico continua a tenere vivi i contatti con il Real per cercare di regalare a Gasperini il giocatore, che ha già aperto al trasferimento. Il lavoro del ds però non si ferma certo a questo profilo. Esistono anche altre opportunità. Tra queste spicca William Gomes brasiliano del Porto classe 2006, che viene giudicato un grande talento con ulteriori margini di miglioramento. L’ostacolo grosso è rappresentato dalla società portoghese che non ha alcuna invenzione di cederlo. Tra l’altro è anche pronta a rinnovargli Il contratto e ad alzare la clausola rescissoria che al momento è di 80 milioni di euro. Ma non è finita qua perché la Roma segue con attenzione anche Giorgi Kvernadze, esterno sinistro del Frosinone, che in queste prime sei giornate di campionato ha impressionato un po’ tutti per la sua capacita di incidere e di andare facilmente alla conclusione. Il georgiano (classe 2003) ha già segnato tre gol (più due in Coppa Italia) più due assist. La Roma ha messo gli occhi anche su Banjaqui, esterno destro del Benfica. Un talento di grandissima prospettiva che però già costa tantissimo. I giallorossi sono alla finestra in buona compagnia visto che già sii di lui la concorrenza a livello internazionale è tanta. I giallorossi guardano anche al centrocampo. Koné resta appetito dai principali club europei e non escluso che alla fine della stagione possa arrivare anche una super offerta alla quale diventi difficile dire di no. Proprio per questo la Roma si sta muovendo e sta monitorando con grande interesse Bakola, che il Sassuolo ha acquistato un anno fa dal Marsiglia per 10 milioni di euro. Un giocatore su cui hanno già mostrato interesse anche Juventus e Milan. Per ora è solo un’idea che però nei prossimi mesi potrebbe diventare un’ipotesi molto concreta.

Articoli correlati

Immagine news 1
Juventus, pronta la linea giovane. Duello con l’Inter per Romano ma occhio a Doumbia e Ndour. Milan a gennaio un difensore: Gonçalo Inacio o Tiago Gabriel su cui c’è anche la Fiorentina. Ecco i nomi per il centrocampo del futuro
Immagine news 2
Elkan rilancia, Carnevali e Massara già al lavoro. Obiettivo Hojbjerg con Koopmeiners in uscita. Per l’attacco si pensa anche a Sesko e Balogun. Napoli, Coulibaly prima scelta per gennaio ma c’è anche Szymanski
Immagine news 3
Juventus, assalto a Palmisani. Per il centrocampo riflettori su Bakola. E a gennaio attenzione a Aït-Nouri. Inter, stallo per il rinnovo di Calhanoglu. Prende quota l’ipotesi Romano. Capitolo portiere: l’ultima idea è Beltran del River

Altre notizie Editoriale

Ieri
Immagine news 1
23:30 Editoriale
Juventus, possibile un tentativo per Balogun già a gennaio ma resta viva l’ipotesi Sorloth. Roma sempre al lavoro per l’esterno. Non solo Endrick: Gomes e Kvernadze le alternative. E per il futuro spunta l’ipotesi Banjaqui
Immagine news 2
16:01 Editoriale
Cisse il manifesto del progetto Cardinale ma è incomprensibile aver tenuto fuori Bartesaghi per Estupinan. Kolo Muani top nel suo vero ruolo ma lì ci sono già Yildiz e Alajbegovic...
giovedì 15 ottobre
Immagine news 3
16:00 Editoriale
Roma, una beffa tanto dolorosa quanto ingiusta. Gasperini questa volta ha sbagliato i cambi e nel clamoroso ko c'è anche del suo. Le italiane in Champions sono un disastro: Marotta pensa davvero di colmare il gap con le big solo con lo stadio?
mercoledì 14 ottobre
Immagine news 4
16:00 Editoriale
L’Inter deve sognare meno e vincere di più: che sberle in Champions per la squadra più forte d’Italia. Intanto in FIGC si litiga. Sulle riforme? No, sulle nomine
martedì 13 ottobre
Immagine news 5
16:00 Editoriale
Miracolo o illusione? E Gattuso avrà imparato dal passato? Dopo sei turni una sola certezza: dalla favola Lazio arriva una lezione per Juventus, Milan e Fiorentina
lunedì 12 ottobre
Immagine news 6
16:00 Editoriale
Kolo Muani salva la Juve dal ko. Il nervosismo di Spalletti: che lite con Pisacane. E Conte va al Manchester. Milan, negato un rigore netto, ma Il gioco non funziona. Napoli, ecco il vero Allegri. Al Como è mancato Kean. Fiorentina choc
domenica 11 ottobre
Immagine news 7
16:00 Editoriale
L’Inter che non subisce gol è un segnale da scudetto. Fabregas spenderebbe ancora 40 milioni per Kean? Sono tornati McTominay e il Napoli vero. Paratici e una montagna di soldi spesi per una Viola terzultima
sabato 10 ottobre
Immagine news 8
16:00 Editoriale
Juventus, pronta la linea giovane. Duello con l’Inter per Romano ma occhio a Doumbia e Ndour. Milan a gennaio un difensore: Gonçalo Inacio o Tiago Gabriel su cui c’è anche la Fiorentina. Ecco i nomi per il centrocampo del futuro
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, possibile un tentativo per Balogun già a gennaio ma resta viva l’ipotesi Sorloth. Roma sempre al lavoro per l’esterno. Non solo Endrick: Gomes e Kvernadze le alternative. E per il futuro spunta l’ipotesi Banjaqui
Primo piano
Immagine top news n.0 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la settima giornata di campionato
Immagine top news n.1 Coppa Italia verso il modello FA Cup: fino a 32 squadre di Serie C nelle fasi iniziali
Immagine top news n.2 Nell'Inter si ferma anche Pavard. Il report: "Risentimento agli adduttori della coscia destra"
Immagine top news n.3 Inter, Chivu annuncia: "Lautaro torna dopo la sosta". Ma non risponde su Provedel o Martinez
Immagine top news n.4 Roma, Gasperini: "Spero Dybala rientri settimana prossima. Cristante? Puntiamo al Napoli"
Immagine top news n.5 Allegri chiude il caso De Bruyne: "Non sono infastidito, è stata solo un'incomprensione"
Immagine top news n.6 Né Kolo Muani né Woltemade: Nico Gonzalez è e sarà il punto fermo in attacco per Spalletti
Immagine top news n.7 Woltemade con Kolo Muani può chiudere un fronte di mercato. E aprirne un altro
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
Immagine news podcast n.2 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news podcast n.4 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Murgia ricorda la Lazio: "Il gol in Supercoppa ml mi dà ancora i brividi. Inzaghi allenatore completo"
Immagine box news Serie A Sassuolo, Odental: "Il Frosinone ha messo grande energia"
Immagine box news Serie A Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la settima giornata di campionato
Immagine box news Serie A Aquilani: "Muric per me resta un portiere forte. Sapevamo che ci avrebbero concesso tanto..."
Immagine box news Serie A Maicon non ha dubbi sulla corsa scudetto: "L'Inter quest'anno è troppo forte, è la favorita"
Immagine box news Serie A Napoli e Juventus puntano su Bergvall per l'estate: concorrenza dal Barcellona
Serie B
Immagine box news Serie B Catanzaro, Gorgone: "Verona a tratti devastante, ripartiamo dalla grande reazione"
Immagine box news Serie B Verona, Baroni: "Gara dominata, siamo sfortunati. Non ho bocciato Leali"
Immagine box news Serie B Verona-Catanzaro 2-2, le pagelle: terza doppietta per Mosquera, Pecorino glaciale
Immagine box news Serie B La terza doppietta consecutiva di Mosquera non basta. Hellas Verona-Catanzaro finisce 2-2
Immagine box news Serie B Ascoli, acquisito il 'Picchio Village'. Fioravanti: "Operazione figlia della concretezza"
Immagine box news Serie B Serie B, Hellas Verona-Catanzaro 1-1 al 45'. Candela apre poi il 5° centro di Mosquera
Serie C
Immagine box news Serie C Perugia, pronto un dossier sugli errori arbitrali da consegnare all’AIA
Immagine box news Serie C Reggiana, Tesser scuote la squadra: "Contro la Torres servono coraggio e personalità"
Immagine box news Serie C Catania, Longo avverte: "A Potenza con umiltà, dobbiamo continuare a crescere"
Immagine box news Serie C Lecco, cinquina in casa della Pro Vercelli e non solo: esordio fra i Pro del 2010 Famà
Immagine box news Serie C Serie C, 10ª giornata: 13 gol in due partite. Lecco spettacolare, Livorno-Grosseto finisce 4-4!
Immagine box news Serie C Crotone, Greco prima del Bari: "Il nostro più grande nemico siamo noi stessi"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Bologna-Inter
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile European Golden Girl, le dieci candidate: ci sono Galli e Gallo a rappresentare l'Italia
Immagine box news Calcio femminile La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo
Immagine box news Calcio femminile Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"
Immagine box news Calcio femminile La Serie A Women scende in campo per la campagna Nastro Rosa AIRC
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
17 ottobre 1926, il Napoli segna il suo primo gol di sempre in campionato. A firma Innocenti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio