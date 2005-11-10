Juventus, possibile un tentativo per Balogun già a gennaio ma resta viva l’ipotesi Sorloth. Roma sempre al lavoro per l’esterno. Non solo Endrick: Gomes e Kvernadze le alternative. E per il futuro spunta l’ipotesi Banjaqui

La Juventus è sempre alla ricerca di un attaccante. Il club bianconero nonostante gli arrivi di Kolo Muani e Woltemade continua a guardarsi intorno. Il discorso doveva esser affrontato per l’estate ma la necessità potrebbe prevedere tempi più brevi. Ed è per questo che in casa bianconera non sono da escludere novità. Il nome che rimbalza con più frequenza è quello di Balogun. Nell’ultima sessione era quasi tutti fatto per il suo trasferimento dal Monaco all’Everton per 50 milioni di euro poi però la cessione non si è concretizzata per un problema alle visite mediche. Tra l’altro l’attaccante statunitense è finito fuori anche dalla lista Conference e la sensazione.è che di fronte ad una buona offerta la società francese potrebbe farlo partire già a gennaio. E qui tutto dipenderà dalla Juventus. Carnevali e Massara a breve faranno un punto della situazione per capire se è il caso o meno di anticipare un investimento previsto invece per giugno. È evidente che questa sarebbe una soluzione costosa ma esiste anche un piano B, che poi tanto B in realtà non è. La prima alternativa resta infatti Alexander Sorloth, anche lui un centravanti con le caratteristiche fisiche particolarmente gradito a Spalletti. Dopo aver superato i problemi fisici in questo momento non sta giocando tantissimo visto che Simeone gli sta preferendo David. Il poco spazio potrebbe essere una chiave per la Juventus per cercare di averlo in prestito per sei mesi.

Anche la Roma è destinata a recitare un ruolo da protagonista nel mercato invernale. Già da tempo gli obiettivi sono molto chiari: un vice Wesley e un esterno offensivo in grado di fare la differenza e aumentare la qualità nel reparto. Endrick rimane un’opportunità per l’immediato. Già in estate la Roma avrebbe voluto fare questa operazione ma poi gli assalti giallorossi sono andati a vuoto.

Tony D’Amico continua a tenere vivi i contatti con il Real per cercare di regalare a Gasperini il giocatore, che ha già aperto al trasferimento. Il lavoro del ds però non si ferma certo a questo profilo. Esistono anche altre opportunità. Tra queste spicca William Gomes brasiliano del Porto classe 2006, che viene giudicato un grande talento con ulteriori margini di miglioramento. L’ostacolo grosso è rappresentato dalla società portoghese che non ha alcuna invenzione di cederlo. Tra l’altro è anche pronta a rinnovargli Il contratto e ad alzare la clausola rescissoria che al momento è di 80 milioni di euro. Ma non è finita qua perché la Roma segue con attenzione anche Giorgi Kvernadze, esterno sinistro del Frosinone, che in queste prime sei giornate di campionato ha impressionato un po’ tutti per la sua capacita di incidere e di andare facilmente alla conclusione. Il georgiano (classe 2003) ha già segnato tre gol (più due in Coppa Italia) più due assist. La Roma ha messo gli occhi anche su Banjaqui, esterno destro del Benfica. Un talento di grandissima prospettiva che però già costa tantissimo. I giallorossi sono alla finestra in buona compagnia visto che già sii di lui la concorrenza a livello internazionale è tanta. I giallorossi guardano anche al centrocampo. Koné resta appetito dai principali club europei e non escluso che alla fine della stagione possa arrivare anche una super offerta alla quale diventi difficile dire di no. Proprio per questo la Roma si sta muovendo e sta monitorando con grande interesse Bakola, che il Sassuolo ha acquistato un anno fa dal Marsiglia per 10 milioni di euro. Un giocatore su cui hanno già mostrato interesse anche Juventus e Milan. Per ora è solo un’idea che però nei prossimi mesi potrebbe diventare un’ipotesi molto concreta.